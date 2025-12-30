İstinaf, CHP İstanbul İl Kongresi\'nin iptaline ilişkin "red" kararını kaldırdı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, 11 Eylül'de açılan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin davada verilen "red" kararını usulden bozdu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan asıl ve birleşen davalarda Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği red kararını inceledi.

USULDEN BOZULDU

Daire incelemesinde, davacı avukatının sağlık raporuyla belgelendirilmiş mazereti kabul edildiği halde duruşmanın ertelenmediğini, avukat yokluğunda yargılamaya devam edildiğini ve ayrıca taraflara delil sunmaları için verilen kesin süre dolmadan karar verilmesini usule aykırı buldu. Daire bu gerekçelerle, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı. Dosyada yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildi. Bozulan kararda, esasa girilmeden hukuki dinlenilme hakkının ihlali nedeniyle usulden yapıldığı ifade edildi.