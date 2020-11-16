CHP Kadın Kolları Genel Bas¸kanı Nazlıaka'dan kadınlara örgütlenme çağrısı Açıklaması - Son Dakika

CHP Kadın Kolları Genel Bas¸kanı Nazlıaka'dan kadınlara örgütlenme çağrısı Açıklaması

16.11.2020 13:49
CHP Kadın Kolları Genel Bas¸kanı Nazlıaka'dan kadınlara örgütlenme çağrısı Açıklaması, System.String[]

CHP Kadın Kolları Genel Bas¸kanı Aylin Nazlıaka, "Örgütlenerek biriktirdiğimiz her mücadeleyle, ülkemizi hak ettiği seviyeye kadın-erkek bir arada taşıyacağız." ifadesini kullandı.

CHP Kadın Kolları Genel Bas¸kanı Aylin Nazlıaka, "Örgütlenerek biriktirdiğimiz her mücadeleyle, ülkemizi hak ettiği seviyeye kadın-erkek bir arada taşıyacağız." ifadesini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamada, Nazlıaka'nın il ve ilçe kadın kollarına bir "örgütlenme talimatı" gönderdiği belirtildi.

Talimatında örgütlenmenin önemine değinirken, partilerinin iktidarını ancak örgütlenerek sağlayacaklarını aktaran Nazlıaka, "O¨rgu¨tlenerek biriktirdigˆimiz her mu¨cadeleyle, u¨lkemizi hak ettigˆi seviyeye kadın-erkek bir arada tas¸ıyacagˆız" değerlendirmesinde bulundu.

Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun dogˆusundan batısına, kuzeyinden gu¨neyine insanca, onurlu bir yas¸amı biz kadınların dantel gibi is¸ledigˆi emeklerle tac¸landıracagˆız. 'Kotalar bize dar, hedefimiz iktidar' kararlılıgˆıyla c¸ıktıgˆımız yolda, Siyasi Partiler Yasası'nda cinsiyet kotası uygulanmasına yo¨nelik bas¸lattıgˆımız c¸alıs¸mayı biliyorsunuz. I·nanıyoruz ki, kadınların es¸it temsil hakkını, sizlerle birlikte tabandan o¨rgu¨tleyecegˆimiz kitle hareketleriyle elde edecegˆiz. Hakkımız olanı alacagˆız. Bulundugˆunuz her alanda gu¨venceli ve es¸it bir yas¸amı o¨rerek kadınların sesine ses, nefesine nefes olacagˆız."

Cumhuriyet Halk Partisi, Aylin Nazlıaka, Erkek, Kadın, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Kadın Kolları Genel Bas¸kanı Nazlıaka'dan kadınlara örgütlenme çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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