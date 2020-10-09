CHP Konya İl yönetimi esnafın sorunlarını dile getirdi - Son Dakika

CHP Konya İl yönetimi esnafın sorunlarını dile getirdi

09.10.2020 12:35
CHP Konya İl yönetimi esnafın sorunlarını dile getirdi, System.String[]

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, esnaf ve çiftçinin sorunlarını dile getirdi.

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, esnaf ve çiftçinin sorunlarını dile getirdi.

Bektaş, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşların maddi olarak da olumsuz etkilendiğini belirtti.

Salgın döneminde 700 bin esnafın dükkan kapattığını aktaran Bektaş, "İktidar, sosyal devlet olarak esnafa tek kuruş yardımda bulunamamıştır. Bu süreçte dükkanını kapatan esnafın her türlü vergi, stopaj, sigorta, kira ve faturalarının devlet tarafından karşılanması taleplerimiz, borç içinde yüzen esnafın krediye rahat ulaşabilmesi için sicil affının çıkarılması önerimiz iktidar tarafından gündeme alınmamıştır." diye konuştu.

Barış Bektaş, 8 ayda 510 milyar 418 milyon lira vergi toplandığını, 26 milyar 400 milyon lira yurtdışından borç alındığını, Merkez Bankasına 66 milyar liralık kağıt para bastırıldığını kaydetti.

Bektaş, bir gazetecinin, "CHP'nin bütün yöneticileri hükümeti eleştirirken net olarak 'Erken seçim istiyoruz.' diye bir cümle duymuyoruz. CHP erken seçim istiyor mu?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"İçinde bulunduğumuz anayasal değişiklik, referandum sonrasında kavuştuğumuz yeni anayasal yapı, siyasi partilerin erken seçim taleplerini de tek bir kişinin inisiyatifine bırakmış durumda. Daha gerçekçi davranmak adına ve yerel seçimlerde CHP bir söz vermişti, 'Yerel seçimde başarı sağlarsak bunu hükümeti devirmek için veya seçim yoluyla hükümeti ortadan kaldırmak için kullanmayacağız, erken seçim talep etmeyeceğiz.' diye. Bunun üzerine yerel seçimlerden itibaren yaklaşık 1-1,5 yıl boyunca erken seçim dillendirilmedi. Geldiğimiz noktada pandemiyle birlikte vatandaşın içine düştüğü durum ve AKP iktidarının sadece 4 tane müteahhidin derdine çare olduğu, diğer vatandaşları görmezden geldiği, çok ağır koşullar yaşandığı için seçim artık kamuoyu tarafından dillendirilmektedir. Kamuoyunun erken seçim talebine CHP de olumlu karşılık vermektedir."

Bir gazetecinin "Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin Konya'ya ziyaretini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bektaş, "Takip edemedim, Sayın İnce'nin ziyaretini. Kurumsal olarak CHP'nin yaptığı bir organizasyon kapsamında gelmediği için biz il örgütü olarak dahil edilmedik. Programdan da bize bir bilgi verilmedi." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Vergi, Esnaf, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Konya İl yönetimi esnafın sorunlarını dile getirdi - Son Dakika

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