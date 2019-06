CHP'li Adıgüzel'in iddialarına yalanlama

ORDU (İHA) – Ordu Hasta ve Engelli Hakları Koruma Derneği Başkanı Göksel Demirel, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in Vali Yavuz'un STK temsilcilerinin bulunduğu ortamda Ekrem İmamoğlu'nu, CHP'yi eleştiren ifadelerde bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ORDU (İHA) – Ordu Hasta ve Engelli Hakları Koruma Derneği Başkanı Göksel Demirel, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in Vali Yavuz'un STK temsilcilerinin bulunduğu ortamda Ekrem İmamoğlu'nu, CHP'yi eleştiren ifadelerde bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Demirel, "CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in iddia ettiği sözler bizi şaşırttı. Çünkü böyle bir sohbet olmadı" dedi.



CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, sosyal medya hesabından Ordu Valisi Seddar Yavuz'un 10 Mayıs 2019 tarihinde Engelliler Haftası nedeniyle kurum amirleri, engelli dernekleri ve STK temsilcilerinin bulunduğu ortamda Ekrem İmamoğlu'nu, CHP'yi, TÜSİAD'ı, CHP İstanbul İl Başkanı'nı eleştiren ifadelerde bulunduğunu iddia etti.



Ziyareti gerçekleştiren Hasta ve Engelli Hakları Koruma Derneği Başkanı Göksel Demirel, CHP'li Adıgüzel'in açıklamalarını hayretle okuduklarını söyledi. Adıgüzel'in iddia ettiği sözlerin hiçbirisini söylemediğini, bilakis engelli haklarına yönelik bir sohbet olduğunu dile getiren Demirel, "Ziyaret esnasında, her zaman olduğu gibi bizlerle samimi sohbette bulunan valimiz, engelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmeye ve onları topluma kazandırmaya yönelik devletimiz tarafından yapılan yasal düzenlemelerden bahsederek, hükümetimizin engellilere yönelik politikaları ve hizmetleri hakkında bizlere bilgiler vermiştir. Sosyal politikalar alanında, son yıllarda eskiyle kıyaslanması mümkün olmayacak şekilde ilerlemeler sağlandığını ifade eden sayın Valimiz, engelli evde bakım hizmetinden, özel ve resmi engelli bakım merkezleri, engellilerin kamuda istihdamından, engellilerin kamu ve umuma açık yerlere erişilebilirliğinin sağlanmasına yönelik politikalardan ve bunların öneminden bahsetmiştir. Sayın Valimiz, sohbetin devamında, engellilere yönelik hizmetleri sunan kişilerin, hem insani, hem dini, hem vicdani, hem de resmi boyutları olan önemli bir görevi yürüttüklerini belirterek, bu konularda çok duyarlı olunması gerektiği vurgulamıştır" dedi.



"14 kişi ziyaret ettik, böyle bir sohbet olmadı"



Aynı sohbette, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren resmi ve özel engelli bakım merkezlerinin sıklıkla denetlenerek, engellilere yönelik hizmetlerin kalitesinin artırılması, engelli erişilebilirliğinin sağlanmasına yönelik rehberlik ve denetim hizmetlerine hız verilmesi gibi konularda, ziyarette hazır bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü idari personellerine talimatları olduğunu aktaran Demirel, şöyle konuştu:



"Durum böyle iken, CHP Ordu Milletvekili Sayın Mustafa AdıgüzeI'in şahsi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda yer alan ve valimiz tarafından söylendiği iddia edilen sözler, ziyarette yer alan bir kişi olarak beni çok şaşırtmıştır. Zira, söz konusu paylaşımda valimiz tarafından söylendiği iddia edilen sözlerin hiçbirini ben duymadım. Bayan katılımcıların da olduğu ortamda valimizin iddia edildiği gibi sözleri, söylemleri olmamıştır. Ziyarette bulunan 14 kişilik heyetin içerisinde yer alan diğer şahıslara da sorulduğunda, bu söylemlerin doğru olmadığı teyit edilecektir. Engelliler ile ilgili bir ziyaretimizin bu şekilde suiistimal edilerek, kamuoyu önünde yalan ve iftiraya malzeme yapılmasından dolayı son derece üzgünüz ve bundan da rahatsızlık duyuyoruz. Sayın Milletvekilimizin yapmış olduğu paylaşımdan dolayı duyduğumuz üzüntüyü ve bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koymak, kamuoyuna doğru bilgi vermek amacıyla bu açıklamayı yapma gereğini hissettim. Valimiz, Ordu'da göreve başladığı günden itibaren her daim biz engellilere, engelli derneklerine yakın olmuş, bizlerin sorunları, sıkıntıları ve dertleri ile hemhal olmuş, her türlü problemimize çözüm üretmeye gayret etmiş, değerli bir devlet adamıdır. Bu nedenle biz kendisinden razıyız, Allah da razı olsun. Bu açıklamayı, vicdani bir sorumluluk duygusu içerisinde yapıyorum." - ORDU

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu'ndan "CHP Genel Başkan adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt

CHP'li Özel: Süleyman Soylu o berbere ilk kez, tesadüfen girmiş

Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz

İmamoğlu, Ordu Valisi Yavuz'a hakaret ettiğini iddia eden Portakal'a cevap verdi!