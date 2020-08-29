CHP'li Ağbaba'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "30 Ağustos, emperyalist güçlere karşı, toplumun tüm kesimlerinin dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin bir araya geldiği, omuz omuza mücadele vererek zafer destanının yazıldığı günün adıdır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlayacaklarını belirtti.

98 yıl önce, dönemin tüm güçlü devletlerine karşı yokluk ve kısıtlı imkanlar içinde verilen mücadelenin zaferle taçlandığını ifade eden Ağbaba, "30 Ağustos, emperyalist güçlere karşı, toplumun tüm kesimlerinin dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin bir araya geldiği, omuz omuza mücadele vererek zafer destanının yazıldığı günün adıdır." değerlendirmesinde bulundu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanmasına yönelik bazı kısıtlamaların getirildiğini iddia eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle, bu güzel topraklar üzerinde özgür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan başta büyük zaferin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü ile silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."