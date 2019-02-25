CHP'li Ağbaba'nın Sözlerine AK Parti'den Tepki

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, CHP Genel Başkanı Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, "AK Parti'ye oy verirseniz elleriniz kırılsın" sözlerine, "Kendisini kınıyoruz.

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, CHP Genel Başkanı Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, "AK Parti'ye oy verirseniz elleriniz kırılsın" sözlerine, "Kendisini kınıyoruz. Lütfen siyaseti ahlak çerçevesinde yapmaya gayret sarf etsinler" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 23 Şubat günü partisinin Tunceli Belediye Başkan Adayı Yusuf Kenan Aydın'ın seçim bürosunun açılışında 3600 ek gösterge bekleyen devlet memurları ile emeklilikte yaşa takılanlara seslenerek, "Memura 3600 diyordu. Burada beni duyuyorsa polis arkadaşlarım, memur arkadaşlarım, eğer 3600'ü söz verip, onlara oy verirseniz eliniz kırılsın. Haksız mıyım? 3600 diyor, iktidar ben miyim, o zaman ver. Ver 3600'ü biz destekliyoruz. Aranızda emeklilikte yaşa takılanlar var mı? Siz de eğer AK Parti'ye oy verirseniz sizin de eliniz kırılsın. Ne diyeyim başka" dedi.



AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, partisinin Tunceli Belediye Başkan Adayı Gökhan Arasan ile birlikte düzenlediği basın toplantısında CHP'li Ağbaba'ya tepki gösterdi. Fatih Tek, siyasette ahlaklı olunması gerektiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir temsilcisi olarak şunu söylemek isterim, bize gönüldaş olan Tuncelili hemşehrilerimiz var. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ölümüne seven Tuncelililer var. Gönlünden gelerek, samimiyet, tüm içten duygularıyla hem Cumhurbaşkanımız, hem partimiz, hem adaylarımızı destekleyip AK Parti'ye oy verecek insanlar var. Bizler buradan bu zatın kurmuş olduğu, 'Eliniz kırılsın' lafını kınıyoruz ve kendisine iade ediyoruz. Lütfen siyaseti ahlak çerçevesinde yapmaya gayret sarf etsinler" dedi.



'DERSİM, DİMDİK AYAKTA'



AK Parti İl Başkanı Tek, Ağbaba'nın, Tunceli'yi CHP'nin kazanması halinde Kılıçdaroğlu'nun 'Dersim'i ayağa kaldıracağız' sözlerine de tepki göstererek, şunları söyledi:



"Cumhuriyet Halk Partisi, Tunceli'de seçim kazanırsa Dersim'i ayağa kaldıracağını ifade etti. Dersim dimdik ayakta. Dersim'in ayakta olmama gibi bir sorunu yoktur. Dersim, Türkiye'nin en gözde yerlerinden biridir ve dimdik ayaktadır. Tunceli'ye seçimden seçime uğrayanların Tunceli üzerinde ve Tunceliler üzerinde bu tür sözler sarf etmesi bizleri derinden incitmiştir. AK Parti'nin, Türkiye ve Tunceli'ye yaptığı hizmetler saymakla bitmez. Dolayısıyla 16 senedir yaşamış oldukları hüznü, 31 Mart seçimlerinde her ne kadar beddua ederlerse etsinler, tekrar yaşayacaklarına inanıyorum. Tunceli'de AK Parti, partililerle, gönül verenlerle birlikte yürümektedir. Bize gönül verenlerle, partimize, bizlere, Cumhurbaşkanımıza gönül verenlerle birlikte inşallah 31 Mart akşamı Tunceli'mizi, 7 ilçesini ve beldesini AK Parti ile tanıştıracağımıza yürekten inanıyorum." - Tunceli

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