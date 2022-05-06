CHP'li Akın: "Kamu Denetimden El Çektirilerek Bu Alanın Özel Şirketlere Bırakılması İktidarın Yaşadığı Akıl Tutulmasını Göstermektedir" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin kamunun denetim rolünün zayıflatılması anlamına geldiğini söyledi. Akın, "Temel bir hak alan elektriğe ulaşımın kesintisiz olması için kamu denetiminin çok daha sıkı olması gerekirken, kamu denetimden adeta el çektirilerek bu alanın tamamen özel şirketlerin inisiyatifine bırakılması iktidarın yaşadığı akıl tutulmasını göstermektedir" diye tepki gösterdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile ilgili açıklama yaptı. CHP'li Akın, şöyle konuştu:

"YAYIMLANAN DEĞİŞİKLİK, ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN DENETİMİNDE KAMUNUN ROLÜNÜN ZAYIFLATILMASI ANLAMINA GELMEKTEDİR"

"İktidarın Enerji Bakanlığı yine mevzuat değişikliği yaparak adeta elektrik denetim işinden elini ayağını çekti. Bu ne anlama geliyor? Kamunun denetimini özel şirketlere terk etmesi demektir. İktidar günlerce karanlıkta kalan Isparta'daki kesintilerden hiç ders çıkarmamış demektir. Kamunun dağıtım şirketlerinin denetiminde çok daha etkin olması gerekirken bu alan özel şirketlere bırakılıyor.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan değişiklik, elektrik dağıtım şirketlerinin denetiminde kamunun rolünün zayıflatılması anlamına gelmektedir. Mevzuata göre dağıtım şirketlerinin denetim yetkisi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nda, hatta TEDAŞ'ta bulunurken; Bakanlığın ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına yetki devri yapması ve denetimin bu kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılması düzenleniyordu. Yapılan değişiklikle ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına verilen denetim yetki devri kaldırılmış durumdadır.

"ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ ÖZEL ŞİRKETLERE TESLİM EDİLECEK"

Yönetmelik değişikliğine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere yetkilendireceği şirketlerden hizmet satın alarak denetim yaptırması olanaklı hale gelmektedir. Başka bir deyişle elektrik dağıtım şirketlerinin denetimi özel şirketlere teslim edilecektir. Dağıtım şirketlerinin denetiminde TEDAŞ ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının daha etkin olması gerekmektedir.

"İKTİDAR 2022 TÜRKİYE'SİNDE ISPARTA'DA YAŞANAN SKANDALDAN HİÇ DERS ÇIKARMAMIŞTIR"

AK Parti iktidarı vatandaşlarımızın temel bir hak olan elektriğe kesintisiz ulaşımı konusunda kamunun etkinliğini artırmak yerine tam tersi bir karara imza atmıştır. Bakanlık hizmet alımıyla dağıtım şirketlerini başka şirketlere denetletecek, üstelik kağıt üzerinde denetleme yapılması için bakanlık devletin kasasından para vererek denetleme işini yaptıracak. Yani milletin cebinden yine şirketlere milyonlar aktarılacak. Elektriği üreten yüzde 85 özel şirketler, yüzde 100'ünü özelleştirdikleri elektrik dağıtımını yapıp vatandaşa satan yine aynı şirketler. Vatandaşlardan yatırım yapmaları için aldıkları paraları, yatırım işlerini alt şirketlerine ihale edenler yine aynı şirketler. Denetimi de bu şirketlere devredince, vatandaşlar Isparta zulmünde olduğu gibi pahalı ve kalitesiz elektriğe mahküm edilecek.

Isparta'da yaşanan ve 100 binlerce vatandaşı mağdur eden kesintiler hala hafızalardayken bu düzenleme yeni kesintilere davetiye çıkaracaktır. İktidar 2022 Türkiye'sinde Isparta'da yaşanan skandaldan hiç ders çıkarmamıştır.

"KAMU DENETİMDEN EL ÇEKTİRİLEREK BU ALANIN ÖZEL ŞİRKETLERE BIRAKILMASI İKTİDARIN YAŞADIĞI AKIL TUTULMASINI GÖSTERMEKTEDİR"

Elektrik dağıtımında kamu denetiminin ve kamunun elinin daha da etkin olması gerekirken; kamunun rolünü sınırlamak yeni skandalları gündeme getirecektir. Temel bir hak alan elektriğe ulaşımın kesintisiz olması için kamu denetiminin çok daha sıkı olması gerekirken, kamu denetimden adeta el çektirilerek bu alanın tamamen özel şirketlerin inisiyatifine bırakılması iktidarın yaşadığı akıl tutulmasını göstermektedir."