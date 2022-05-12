CHP'li Akkuş İlgezdi'den "Kaftancıoğlu" Tepkisi: "İktidar En Çok da Kadınlardan Korkuyor. Korksunlar Gerçekten" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararı ile ilgili "İstanbul seçimlerinin hazımsızlığı hala devam ediyor. İktidar en çok da kadınlardan korkuyor. Korksunlar gerçekten. Çünkü, bu topraklara, bu ülkeye adaleti, hukuku, tekrar güzel günleri kadınların mücadelesi getirecek. Çünkü biz analarız. Çünkü biz evlatlarımızın güzel yaşamasını istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından, tüm CHP milletvekillerine "Derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" çağrısı yaptı. Bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP milletvekilleri, CHP Gençlik Kolları, CHP Kadın Kolları; CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı.

"BU KARAR, HUKUKUN ÜLKEMİZDE AYAKLAR ALTINA ALINDIĞININ EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ"

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Yargıtay'ın verdiği bu karar, hukukun ülkemizde geldiği, ayaklar altına alındığının en önemli göstergesi. Tweetten, tweet atmaktan, fikrini paylaşmaktan dolayı insanların ve başta İl Başkanımızın böyle bir tabloya maruz kalması aslında tüm halkımızın sesini kesmek için atılmış bir adımdır. Tüm halkın sözüne, isyanına, dileğine rest çekmektir tamamen" dedi.

"İKTİDAR, EN ÇOK DA KADINLARDAN KORKUYOR, KORKSUNLAR GERÇEKTEN"

Akkuş İlgezdi, "Biz, bugün şunu görüyoruz ki İstanbul seçiminin hazımsızlığı hala devam ediyor. İktidar en çok da kadınlardan korkuyor. Ama korksunlar gerçekten. Çünkü, bu topraklara, bu ülkeye adaleti, hukuku, tekrar güzel günleri kadınların mücadelesi getirecek. Çünkü biz analarız. Çünkü biz evlatlarımızın güzel yaşamasını istiyoruz. Ülkemizin tekrar demokratik bir şekilde hakkın, hukukun, adaletin tecelli ettiği ve insanların düşüncelerini paylaşabildiği, bundan dolayı cezalandırılmadığı bir iklime çevirmek boynumuzun borcu. Az kaldı. Halkımız umudunu yitirmesin. Gerçekten, yeniden güzel günleri göreceğiz, buna inanıyorum" diye konuştu.