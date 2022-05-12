CHP'li Akkuş İlgezdi'den "Kaftancıoğlu" Tepkisi: "İktidar En Çok da Kadınlardan Korkuyor. Korksunlar Gerçekten" - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Akkuş İlgezdi'den "Kaftancıoğlu" Tepkisi: "İktidar En Çok da Kadınlardan Korkuyor. Korksunlar Gerçekten"

12.05.2022 19:25

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararı ile ilgili “İstanbul seçimlerinin hazımsızlığı hala devam ediyor. İktidar en çok da kadınlardan korkuyor. Korksunlar gerçekten. Çünkü, bu topraklara, bu ülkeye adaleti, hukuku, tekrar güzel günleri kadınların mücadelesi getirecek. Çünkü biz analarız. Çünkü biz evlatlarımızın güzel yaşamasını istiyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararı ile ilgili "İstanbul seçimlerinin hazımsızlığı hala devam ediyor. İktidar en çok da kadınlardan korkuyor. Korksunlar gerçekten. Çünkü, bu topraklara, bu ülkeye adaleti, hukuku, tekrar güzel günleri kadınların mücadelesi getirecek. Çünkü biz analarız. Çünkü biz evlatlarımızın güzel yaşamasını istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından, tüm CHP milletvekillerine "Derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" çağrısı yaptı. Bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP milletvekilleri, CHP Gençlik Kolları, CHP Kadın Kolları; CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı.

"BU KARAR, HUKUKUN ÜLKEMİZDE AYAKLAR ALTINA ALINDIĞININ EN ÖNEMLİ GÖSTERGESİ"

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Yargıtay'ın verdiği bu karar, hukukun ülkemizde geldiği, ayaklar altına alındığının en önemli göstergesi. Tweetten, tweet atmaktan, fikrini paylaşmaktan dolayı insanların ve başta İl Başkanımızın böyle bir tabloya maruz kalması aslında tüm halkımızın sesini kesmek için atılmış bir adımdır. Tüm halkın sözüne, isyanına, dileğine rest çekmektir tamamen" dedi. 

"İKTİDAR, EN ÇOK DA KADINLARDAN KORKUYOR, KORKSUNLAR GERÇEKTEN"

Akkuş İlgezdi, "Biz, bugün şunu görüyoruz ki İstanbul seçiminin hazımsızlığı hala devam ediyor. İktidar en çok da kadınlardan korkuyor. Ama korksunlar gerçekten. Çünkü, bu topraklara, bu ülkeye adaleti, hukuku, tekrar güzel günleri kadınların mücadelesi getirecek. Çünkü biz analarız. Çünkü biz evlatlarımızın güzel yaşamasını istiyoruz. Ülkemizin tekrar demokratik bir şekilde hakkın, hukukun, adaletin tecelli ettiği ve insanların düşüncelerini paylaşabildiği, bundan dolayı cezalandırılmadığı bir iklime çevirmek boynumuzun borcu. Az kaldı. Halkımız umudunu yitirmesin. Gerçekten, yeniden güzel günleri göreceğiz, buna inanıyorum" diye konuştu.

CHP'li Akkuş İlgezdi'den Kaftancıoğlu Tepkisi: İktidar En Çok da Kadınlardan Korkuyor. Korksunlar Gerçekten
CHP'li Akkuş İlgezdi'den Kaftancıoğlu Tepkisi: İktidar En Çok da Kadınlardan Korkuyor. Korksunlar Gerçekten
CHP'li Akkuş İlgezdi'den Kaftancıoğlu Tepkisi: İktidar En Çok da Kadınlardan Korkuyor. Korksunlar Gerçekten
CHP'li Akkuş İlgezdi'den Kaftancıoğlu Tepkisi: İktidar En Çok da Kadınlardan Korkuyor. Korksunlar Gerçekten

YORUMLAR
500
Babacan'dan Canan Kaftancıoğlu Mesajı: 'Bu Adaletsizlikten Hep Beraber Kurtulacağız' Babacan'dan Canan Kaftancıoğlu Mesajı: 'Bu Adaletsizlikten Hep Beraber Kurtulacağız' İzmir Barosu'ndan 'Kaftancıoğlu' Açıklaması: 'Sır Döküldü, Yaratmak İstediğiniz Koyu Karanlıkta Faşizmin Yüzü Daha Net Seçilir Oldu' İzmir Barosu'ndan 'Kaftancıoğlu' Açıklaması: 'Sır Döküldü, Yaratmak İstediğiniz Koyu Karanlıkta Faşizmin Yüzü Daha Net Seçilir Oldu'

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul, İktidar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'li Akkuş İlgezdi'den 'Kaftancıoğlu' Tepkisi: 'İktidar En Çok da Kadınlardan Korkuyor. Korksunlar Gerçekten' - Son Dakika


Son Dakika
19:00 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete 2. zam hakkında konuştu: Vatandaşlarımızın beklentileri bizim her zaman gündemimizdir
18:58 Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu
18:39 TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi
18:27 Cinsel gücü artırıp, kan şekerini hazırola getiriyor! Dilden dile dolaşan müthiş ikili bal ve tarçın
18:26 MezoDer Genel Sekreteri Alatekin: Sağlık turizmi ülkemize ciddi bir gelir kaynağı oldu
18:01 Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı bir isim kullanarak geri döneceği öne sürüldü!
18:00 Avrupa Güney Gözlemevi paylaştı: Galaksimizde bulunan süper kütleli 'Karadelik'
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 19:31:31. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Akkuş İlgezdi'den "Kaftancıoğlu" Tepkisi: "İktidar En Çok da Kadınlardan Korkuyor. Korksunlar Gerçekten" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement