CHP'li Başarır, Çorum'un Figani Köyünde: "Siz İcradayken, Demirören'e Verilen 1 Milyar 200 Milyon Dolar Parayı Dört Yıldır Ödemeyip, Bir Kez Bir... - Son Dakika
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CHP'li Başarır, Çorum'un Figani Köyünde: "Siz İcradayken, Demirören'e Verilen 1 Milyar 200 Milyon Dolar Parayı Dört Yıldır Ödemeyip, Bir Kez Bir...

03.06.2022 19:27

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Çorum’un Figani Köyü’nde; “Siz icradayken, Demirören’e verilen 1 milyar 200 milyon dolar parayı dört yıldır ödemeyip, bir kez bir ihtarname çekmeyenleri affetmeyin. Her şeyi affedin. Bu benim kanıma dokunuyor, kanıma” dedi.

ERKAN KARACA

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Çorum'un Figani Köyü'nde; "Siz icradayken, Demirören'e verilen 1 milyar 200 milyon dolar parayı dört yıldır ödemeyip, bir kez bir ihtarname çekmeyenleri affetmeyin. Her şeyi affedin. Bu benim kanıma dokunuyor, kanıma" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve partililer ile birlikte Çorum'daki Figani Köyü'nü ziyaret etti. Başarır, burada şu açıklamayı yaptı:

"İNANIN İÇİM YANIYOR"

"Yem fiyatlarının, gübre fiyatlarının, zehir fiyatlarının 3 katı kadar artmasını istemezdim. 2 Haziran 2021'de bir depo benzini 429 liraya dolduruyormuşuz. Aynı arabanın deposunu bugün bin 449 liraya dolduruyoruz. Üç katından fazla. Ben milletvekili olarak bu durumdan memnun olabilir miyim? İnanın memnun değilim. İnanın içim yanıyor.

Hayvancılığın yoğun olduğu bir köyümüz, ilçemiz. Sadece yem fiyatları değil ki… Ekmek fiyatları arttı. Mazot fiyatları arttı. Ekmek fiyatları arttı. Bu nasıl olacak?

Ekonomi her ülkede nasıl yönetiliyorsa bizde de öyle yönetilmeli. 10 liradan doları garanti olarak ver dolar bugün 16.5 lira geri 6.5 milyar lirayı, yani 200 milyarı Figani Köyü'ndeki benim yurttaşım ödemek zorunda olsun. Maaşımı alıyorum seri numaraları 1, 2, 3, 4, 5; para basılıyor.

Bu kadar para basarsan ne oluyor? Paranın değeri düşüyor. Yani 50 kuruşa aldığımız suyu 2 liraya alıyoruz. İnsan Türk parasına yatırmaktansa su alıyor, biliyor ki bir ay sonra 4 lira. raktörü alıyor. İnsanlar benim parama inanmıyor.

125 bin tane kamu aracı var. Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü, Kaymakamın, Belediye Başkanlarının, Fen İşleri Müdürü'nün… Bizi kıskanan Almanya, Japonya, Fransa'da kaç araba sayısı? Dünyaya araba satıyor, bunlar. Almanya'da 10 bin, Fransa'da 9 bin, Japonya'da 10 bin. 125 bin tane araçtan derhal kurtulmak zorundayız. Maliyetini hesaplayamazsınız bile… Bugünün benzin, yakıt, kira, sigorta masrafları ile…

Bu beşli çetenin almış olduğu ihaleler. Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Marmara Otoyolu, havaalanı dahil olmak üzere. Geldiğiniz gün, el koyacaksınız kardeşim. Gitsin İngiliz mahkemelerinde davaya açsın. O beş yılda, o parayı ben ödemeyeceğim. O parayı ben Hazine'de biriktirmek zorundayım. Bu kadar basit.

İkinci kaynak. Garantilerden kurtulacaksınız. Mazottan ÖTV'yi kaldırmadığı sürece, faizleri sıfırlayıp, Ziraat Bankası ile yeni bir sayfa açmadığı sürece bu iş olmaz.

Ama siz icradayken, Demirören'e verilen 1 milyar 200 milyon kredinin; 1 milyar 200 milyon dolar diyorum, 1 milyar 200 milyon dolar parayı hesaplayamazsınız, dört yıldır ödemeyip, bir kez bir ihtarname çekmeyenleri affetmeyin. Her şeyi affedin. Bu benim kanıma dokunuyor, kanıma. Ama o Ziraat Bankası, o parayı, bu ülkedeki 1 milyon 200 bin çiftçiye biner dolar iki yıl, dört yıl ödemesiz kredi verseydi, belki her çiftçiyi bir parça rahatlatırdı. Belki de biraz isyanım buna. Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti 1,5 milyar euro. Biz 3,5 milyar euro ödemek zorundayız. Neden? Bizim günahımız ne? Çiftçinin sorunları ile ilgili önerilerimiz ve raporlarımız Türkiye ile paylaşacağız. Ben isterim ki hepiniz bize oy verin. Verseniz de vermeseniz de başımızın tacısınız."

Toplantıya katılan Söğütyolu Köyü Muhtarı Ali Yılmaz; buğday fiyatını, gübre fiyatını, yem fiyatını tüccarların belirlediğini anlattı. Yılmaz, fiyatlar belirlenirken masanın bir tarafında çiftçinin olmadığını vurguladı. "Mazot desteği ilk çıktığında dönüme 15 litre alınıyordu" diyen Yılmaz, şimdi 15 litre mazotun 300 lirayı geçtiğini anlattı. Çiftçinin itibarsızlaştırıldığını üretirken fakirleştirildiğini belirten Yılmaz, köylünün tarım kredi kooperatifinden özel bankanın kredi kartı ile gübre aldığını ifade etti.

CHP'li Başarır, Çorum'un Figani Köyünde: Siz İcradayken, Demirören'e Verilen 1 Milyar 200 Milyon Dolar Parayı Dört Yıldır Ödemeyip, Bir Kez Bir...
CHP'li Başarır, Çorum'un Figani Köyünde: Siz İcradayken, Demirören'e Verilen 1 Milyar 200 Milyon Dolar Parayı Dört Yıldır Ödemeyip, Bir Kez Bir...
CHP'li Başarır, Çorum'un Figani Köyünde: Siz İcradayken, Demirören'e Verilen 1 Milyar 200 Milyon Dolar Parayı Dört Yıldır Ödemeyip, Bir Kez Bir...
CHP'li Başarır, Çorum'un Figani Köyünde: Siz İcradayken, Demirören'e Verilen 1 Milyar 200 Milyon Dolar Parayı Dört Yıldır Ödemeyip, Bir Kez Bir...

YORUMLAR
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Ali Mahir Başarır: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Köylüler Tarafından Tarım Yapılan Araziyi Birilerine Peşkeş Çekti Ali Mahir Başarır: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Köylüler Tarafından Tarım Yapılan Araziyi Birilerine Peşkeş Çekti
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mersin, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Başarır, Çorum'un Figani Köyünde: 'Siz İcradayken, Demirören'e Verilen 1 Milyar 200 Milyon Dolar Parayı Dört Yıldır Ödemeyip, Bir Kez Bir... - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Başarır, Çorum'un Figani Köyünde: "Siz İcradayken, Demirören'e Verilen 1 Milyar 200 Milyon Dolar Parayı Dört Yıldır Ödemeyip, Bir Kez Bir... - Son Dakika
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