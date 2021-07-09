CHP'Lİ BAŞKAN AHMET ÖKÜZCÜOĞLU'NUN ACI GÜNÜ - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun bir süredir kanser tedavisi gören babası Nedim Öküzcüoğlu 76 yaşında yaşamını yitirdi. Öküzcüoğlu'nun cenazesi bugün öğlen Çeşneli Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun 4 yıldır mide kanser tedavisi gören babası Nedim Öküzcüoğlu, dün saat 16.00 sıralarında Yenice Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Öküzcüoğlu'nun ölüm yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Öküzcüoğlu'nun gece Manisa Büyükşehir Belediyesi Gasilhanesi'nde tutulan cenazesi, bu sabah yakınlarına teslim alınıp, ilk olarak evinin önüne getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Öküzcüoğlu'nun cenazesi Pazar Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Ulaştırma Taburu Eğitim Alay Komutanı Albay Mevlüt Ece, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Alaşehir eski Belediye Başkanı Ali Uçak, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İzmir'in Karşıyaka ilçesi Belediye Başkanı Cemil Tugay, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ve Öküzcüoğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, cenaze namazı öncesinde gözyaşları içinde yaptığı konuşmasında, Hayatta pusula olmuş, rehber olmuş bana vatanına milletine, bayrağına saygıyı, dürüstlüğü, esnaf arkadaşlığını, muhabbeti öğreten çok kıymetli babam kahvehaneci Nedim Öküzcüoğlu'nu kaybetmenin acısını yaşıyorum. Bu acımı hafifletmek ve paylaşmak için çok uzaklardan gelen misafirlerime hemşehrilerime teker teker teşekkür ediyorum. ve huzurunuzda babamın tüm öğretilerine sahip çıkacağıma son yolculuğunda söz veriyorum. Ben biliyorum ki babam ticari ve sosyal hayatta borcuna sadık insandır. Sizde bir hakkı varsa, onları ödemekte evladı olarak benim sorumluluğumdadır. Varsa öğle bir hakkı olan, bize ulaşması yeterlidir. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum dedi.

Cumanın ardından Alaşehir Müftüsü Necati Kara'nın kıldırdığı cenaze namazın sonrası Nedim Öküzcüoğlu'nun Çeşneli Mahallesi Mezarlığı'na götürülen cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.