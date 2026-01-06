CHP'li Başkanlar Yargılanıyor

Görevlerinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 10 sanığın Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı.

İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin dava kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile Beykoz Belediyesi'ne yönelik davada tutuklu bulunan Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş hazır bulundu.

Duruşmaya, tutuksuz sanıklardan olan ve 20 Ekim 2025'teki CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde yeniden CHP İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, tutuksuz sanıklar Uğur Gökdemir ve Niyazi Güneri ile sanık avukatları da katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanıkların yakınları duruşmada izleyici olarak yer aldı.

Tutuklu bulundukları cezaevinden getirilen Akpolat ile Güney, salondakiler tarafından alkış ve sloganlarla karşılandı. Tutuksuz sanıklardan Çelik ise Akpolat ve Güney'e sarıldı.

Hakimin iddianameyi okumasıyla başlayan duruşmada, kimlik tespiti yapıldı.

İnan Güney, kimlik tespiti sırasında mali müşavir olduğunu, ticaretle uğraştığını, aylık gelirinin de 300 bin lira olduğunu ifade ederken, Rıza Akpolat müteahhitlik yaptığını, aylık gelirinin ise 400-500 bin lira olduğunu söyledi.

Duruşmada söz alan Özgür Çelik'in avukatı Çağlar Çağlayan, ses kaydının yasaklı delil olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla bu davanın açılması hukuka aykırıdır. Bu yargılamanın durması gerekmektedir. Davanın düşürülmesini ve derhal beraat kararı verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Talebe ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısının, reddine karar verilmesini istemesi üzerine, hakim söz konusu talebi reddetti.

Devam eden duruşmada mahkeme hakimi, davaya konu ses kaydının salonda dinletilmesine karar verdi. Bu esnada, bazı sanıkların avukatları kaydın yasaklı delil olduğu gerekçesiyle dinletilmemesini istedi.

Cumhuriyet savcısının reddini istediği talep, hakim tarafından reddedildi.

Kararın ardından duruşma salonunda davaya konu ses kaydı dinletildi.

"Kongrede herhangi bir hilenin varlığı ispatlanmış değildir"

Savunması için söz verilen İnan Güney, böyle demokratik süreçlerin yargılanmasının Türkiye demokrasisinin yargılanması demek olduğunu ifade etti.

Partisinin seçim süreçleriyle ilgili konuşan Güney, kongrelerde kazanan ve kaybeden adayların el ele tutuşup parti için mücadele etmeye devam ettiğini söyledi.

Güney, bahse konu kongre sürecinde İBB'de meclis üyesi olduğunu kaydederek, "O süreçte il kongresinde oy hakkım yoktu ancak gururla ifade etmek isterim ki değerli yol arkadaşım Özgür Çelik'i destekledim. Genel Kurulu'muzda oy hakkım olmamasına rağmen sayın Genel Başkan Özgür Özel'i destekledim." dedi.

İl kongresiyle ilgili yargılama gerektirecek bir durum olduğuna inanmadığını dile getirerek, "Kongrede herhangi bir hilenin varlığı ispatlanmış değildir. Olduğu iddia edilen ses kaydında benim olduğum tespit edilmemiştir." ifadelerini kullanan Güney, tüm suçlamaları reddettiğini söyledi.

"Ses kaydıyla ilgili hiçbir bilgim yoktur"

Özgür Çelik, savunmasında, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi dolayısıyla mahkemede olduklarını, bu kongre üzerine olağan ve olağanüstü kongreler yapıldığını anlattı.

Çelik, davaya konu ses kaydına ilişkin, "Ses kaydıyla ilgili hiçbir bilgim yoktur. İsmim orada geçiyor. Ses kaydında önce spor, sonra kongre, sonra dönüyorlar Giresun'un yaylalarını konuşuyorlar." dedi.

Bu davayla kendisine oy veren, vermeyen delegelerin töhmet altında kaldığını ileri süren Çelik, "Ben, 32 oy farkıyla kazandım ve gururla söylüyorum, bu son 10-15 yılda İstanbul'da en yüksek oy farkıdır." ifadesini kullandı.

Mahkemeden adalet istediklerini dile getiren Çelik, suçlamaları reddederek, kendisi ve arkadaşları için beraat talebinde bulundu.

"İddianamenin tek doğru tarafı Özgür Çelik'i desteklemiş olmamdır"

Rıza Akpolat, savunmasında, neyle isnat edildiğini bilmediğini, iddianameyi okuduğunu ve bir şey bulamadığını söyledi.

Suçunun ne olduğunu bilmediğini, suçunun anlatılması halinde savunma yapacağını ifade eden Akpolat, "İddianamenin tek doğru tarafı Özgür Çelik'i desteklemiş olmamdır. CHP'nin kurultaylarında da sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'i destekledim." dedi.

Akpolat, üzerlerine atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini belirtti.

Savunması alınan sanıkların avukatlarının da dinlendiği duruşmaya öğle arası verildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, savcılığa bir CD ile ihbar dilekçesi teslim edildiği, incelenen CD'nin CHP'nin Ekim 2023'te gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlükler yapıldığına dair iddialar içerdiğinin görülmesi üzerine soruşturmaya başlandığı belirtiliyor.

İhbar dilekçesinde, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak'ın, eski Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ve Beykoz ilçesi adına İl Delegesi olan iki kişinin konuşmalarında CHP İstanbul İl Kongresi seçiminde Özgür Çelik'e oy verilmesi adına delegelere para teklif edildiği iddialarının yer aldığı kaydediliyor.

İhbar dilekçesi ile CD üzerinde bilirkişi incelemesi yapıldığı ifade edilen iddianamede, CD içerisinde yer alan konuşma kayıtlarında, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi için Çelik'in desteklenmesi karşılığında delegelere para verilmesi konusunun konuşulduğu, oy kullanacak 2 il delegesi için 150 bin lira teklif edildiği, delegelerin de bu paranın az olduğu ve 3 kişi için 750 bin lira istediklerini söyledikleri aktarılıyor.

CHP İstanbul İl Delegesi Müslim Aytaç'ın tanık olarak alınan ifadesinin de bulunduğu iddianamede, "şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresinde sanık Çelik'in desteklenmesi adına bir kısım delegelere para vermek, bir kısım delegelere ise yakınlarını CHP'li belediyeler ya da bu belediyelere bağlı iştiraklerde işe sokmak vaadinde bulunmak suretiyle bir kısım kongre delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, bir kısmıyla da işbirliği halinde olacak şekilde yapılan seçim ve oylamaya hile karıştırdıklarının anlaşıldığı"na ilişkin tespitlere yer veriliyor.

İddianamede, sanıklar Özgür Çelik, İnan Güney, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir ve Veli Gümüş'ün, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçunu düzenleyen 112. maddesi uyarınca 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Bu arada davacı Özlem Erkan'ın şikayet dilekçesi üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talebi ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin dava da sürüyor.