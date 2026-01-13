CHP'li Cumhur Uzun'dan Acele Kamulaştırma Kararına Sert Tepki - Son Dakika
CHP'li Cumhur Uzun'dan Acele Kamulaştırma Kararına Sert Tepki

13.01.2026 19:50
CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Milas'taki acele kamulaştırma kararını eleştirerek, bunun iki özel şirketin kömür ihtiyacı için alındığını iddia etti. Uzun, mülkiyet hakkının önemine dikkat çekerken, ormanlar ve tarım alanlarının feda edilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi'ne çağrıda bulunarak, talan düzenlemeleri ile ilgili itirazların acilen ele alınması gerektiğini dile getirdi.

(ANKARA)- Muğla'nın Milas ilçesinde 679 parseli kapsayan acele kamulaştırma kararını eleştiren CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, "Muğla'da savaş mı var? Yoksa bu karar, iki özel şirketin kömür ihtiyacı için mi alınmıştır?" diye sordu.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Milas'taki 6 köyü kapsayan acele kamulaştırma kararına tepki gösterdi. Uzun, "Muğla'da savaş mı var? Yoksa bu karar, iki özel şirketin kömür ihtiyacı için mi alınmıştır?" diyerek, ormanlar, tarım alanları ve zeytinliklerin ekonomik ömrünü tamamlamış santraller uğruna feda edildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Uzun, mülkiyet hakkının bir imzayla ortadan kaldırılamayacağını belirtti. Konuşmasında Anayasa Mahkemesi'ne de çağrıda bulunan Uzun, aylardır bekleyen talan ve "süper izin" düzenlemesine ilişkin itirazların acilen gündeme alınması gerektiğini vurguladı.

"Bu mesele iki şirketin karı meselesi değildir; 86 milyonun yaşam hakkı meselesidir" diyen Uzun, TBMM'nin ve yargının bu süreçte tarihsel bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Milletvekili, Ekonomi, Güncel, Milas, Tarım, Muğla, Çevre, Son Dakika

