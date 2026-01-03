CHP'li Emir'den Venezuela Açıklaması - Son Dakika
CHP'li Emir'den Venezuela Açıklaması

03.01.2026 23:19
Emir, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine iktidarın sessizliğini eleştirerek, dış politika başarısızlığına dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ABD'nin Venezuela'ya saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'ye götürülmesine  iktidarın tepki göstermediğini belirterek "Sırf bu ülkenin gelecekteki iradesini tutsak etmek, rakiplerinizi yargı sopasıyla elemek adına yürüttüğünüz kirli pazarlıklar mı elinizi kolunuzu bağlıyor? Kendi siyasi ikbaliniz için Türkiye'nin bağımsız dış politika geleneğini Trump'a 'trampa' ediyorsunuz. Bu sessizlik bir tercih değil, bir dış politika iflasıdır" dedi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Trump'ın Venezuela'ya yönelik müdahale iştahı, uluslararası hukukun açıkça çiğnenmesidir. Maduro'nun kendi halkına ve muhalefete yönelik baskıcı politikaları ne kadar kabul edilemezse, egemen bir ülkenin kaderini Washington'dan belirlemek de onu pazarlık masalarına sürmek de o kadar gayri meşrudur. Maduro'ya en sert karşıtlığı yapan Fransa bile; 'Bu askeri operasyon, uluslararası hukukun temeli olan güç kullanmama ilkesine aykırıdır' diyerek bir devlet duruşu sergileyebiliyor.

Peki ya siz? 'Monşer' diyerek aşağıladığınız o köklü diplomatik geleneği ve Dışişleri kurumsallığını tasfiye ettiğinizden beri, elinizde ne ilke kaldı ne de ilkeli bir duruş. Dün dostluk pozları verdiğiniz isimler için bugün Washington koridorlarında meşruiyet dilendiğinizden sesiniz çıkmıyor.

Sırf bu ülkenin gelecekteki iradesini tutsak etmek, rakiplerinizi yargı sopasıyla elemek adına yürüttüğünüz kirli pazarlıklar mı elinizi kolunuzu bağlıyor? Kendi siyasi ikbaliniz için Türkiye'nin bağımsız dış politika geleneğini Trump'a 'trampa' ediyorsunuz. Bu sessizlik bir tercih değil, bir dış politika iflasıdır. Egemenlik, Washington'da pazarlık masasına sürülecek bir meta değil, Türk halkının karakteridir! Bizim pusulamız başkalarının icazeti değil, tam bağımsız Türkiye idealidir."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Dış Politika, Venezuela, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

