CHP'li eski belediye başkanın eşi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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CHP'li eski belediye başkanın eşi son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Esenyurt'un eski belediye başkanı Gürbüz Çapan'ın hayatını kaybeden eşi Ayfer Çapan, son yolcuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:31 Kaynak: İHA
Esenyurt'un eski belediye başkanı Gürbüz Çapan'ın hayatını kaybeden eşi Ayfer Çapan, son yolcuğuna uğurlandı.
CHP'li eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın eşi Ayfer Çapan (63) dün hayatını kaybetmişti. Çapan için bugün Esenyurt Muhammediye Camisinde cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakip gerçekleştirilen cenaze törenine CHP'li milletvekilleri, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de katıldı. Cenaze öncesi Gürbüz Çapan taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Çapan'ın cenazesi toprağa verildi. - İSTANBUL
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