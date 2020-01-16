CHP'li Gürer'den "asbest" uyarısı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Gürer'den 'asbest' uyarısı Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Gürer'den "asbest" uyarısı Açıklaması

6 saat önce

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kanserojen madde olan asbestin, kullanıldığı ve kullanılacağı alanlarda denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi.

CHP'li Gürer'den

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kanserojen madde olan asbestin, kullanıldığı ve kullanılacağı alanlarda denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kanserojen bir madde olan asbestin yasaklanmasına rağmen birçok üründe hala kullanıldığını söyledi.

Kentsel dönüşümlerde asbest içeren yapı malzemelerinin uygunsuz sökülmesi, bina yıkımlarının kontrolsüz ve denetimsiz yapılması neticesinde oluşabilecek sorunlara yönelik önlem alınması gerektiğini belirten Gürer, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu konudaki yönetmeliğinin yenilenmeyi beklediğini ifade etti. Gürer, "Yönetmelik, kentsel dönüşüm bittikten sonra mı çıkarılacak?" diye sordu.

Bu yönetmeliğin çıkarılarak asbestli yapıların denetim altına alınmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Gürer, asbestli binalarda yıkım öncesi yapılacak uygun olmayan çalışmaların da önlenmesini istedi.

İçme suyu borularının yaklaşık yüzde 25'inde de asbestli boru kullanıldığını dile getiren Gürer, bunun da ciddi bir risk içerdiğini kaydetti.

Gürer, "Asbest kullanılmış ve kullanılacak olan alanlarda denetimler artırılmalıdır." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Niğde, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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