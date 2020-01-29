CHP'li Gürer:

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Zehirli sofralar kurmamızın önüne geçecek olan sorumlu bakanlıktır. Tarım zehirleriyle ilgili eğitim, denetim ve kontroller artırılmalıdır." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gıda terörünün, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek yaygınlaştığını, insanların bir süreç içerisinde hastalanması ve ölmesine neden olduğunu söyledi.

Gıda terörünün Türkiye'de giderek artmasına rağmen gerekli ve yeterli önlemler alınmadığını savunan Gürer, gıdalarda ve sularda kalıntı bırakması muhtemel pestisit ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye soru yönelttiğini belirtti.

Pakdemirli'nin, "Carbendazim aktif maddesini içeren bitki koruma ürünlerinin imalatı ve ithalatı 23 Temmuz 2017'de, kullanımı ise 1 Ocak 2018'de sonlandırılmıştır. Carbendazim aktif maddesinin kullanımının sonlandırıldığından itibaren piyasaya arzına ve satışına müsaade edilmemektedir." yanıtını verdiğini anlatarak, Pakdemirli'nin yanıtını verdiği tarım zehrinin, ürünlerin laboratuvar incelemelerinde çıktığını söyledi.

Gürer, ciddi denetimsizlik bulunduğunu öne sürerek, "Zehirli sofralar kurmamızın önüne geçecek olan sorumlu bakanlıktır. Tarım zehirleriyle ilgili eğitim, denetim ve kontroller artırılmalıdır. Tarım zehirleri aynı zamanda çiftçiler ve tarım işçileri için de risk oluşturmaktadır. Bu yolla ciddi sağlık problemleri ortaya çıkmaktadır." diye konuştu.

Ürün denetimlerinin merkezileştirildiğini, belediyelerin de yetkisinde olan gıda güvenliği için numune alma, analiz ve ceza yetkilerinin Tarım ve Orman Bakanlığına devredildiğini söyleyen Gürer, bakanlığın, belediyelerin devre dışı kalmasının ardından şikayete dayalı takip yaptığını kaydetti.