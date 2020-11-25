CHP'li Gürkan'ın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi gecesi bir türkü barda kadeh kaldırdığı görüntülerinin basına sızmasının ardından ülke gündemine oturarak, eleştirilere maruz kalan CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, o görüntüler ile ilgili yargılanmasına devam edildi. Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 5. celsesi görünen davadan yine karar çıkmayarak, Aralık ayına ertelendi.

15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişimini, türkü barda kadeh kaldırarak kutladığı ileri sürülen CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kadeh kaldırma ve şarkı söyleme görüntülerinin basına yansımasının ardından Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olmuştu.

Öyle ki, Gürkan'ın o geceye ait görüntülerini yok etmek için mafya ile anlaştığı ve görüntüleri elinde bulunduran kişiye işkence yaptırdığına dair iddialar kamuoyunda geniş yer bulmuştu.

CHP'li Başkan Gürkan, Ankara'dan yeni avukat tuttu

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, 15 Temmuz gecesi çekilen 'O' görüntüler ile ilgili bugün Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gürkan, müdafiliğini yaptığını Avukat Harika Taybılı ile birlikte Ankara Barosu'na kayıtlı müdafiliğini yapması için tuttuğu Avukat Bilal Veske katıldı. Mahkeme heyetinin kararıyla dava, 11 Aralık 2020 saat 10.00'da görülmek üzere ertelendi.

Bulgaristan adli makamları talimatlara cevap vermedi

Öte yandan, davada müşteki sanık sıfatıyla yer alan Ş.B. ve M.T.'nin haklarında çıkarılan yakalama kararlarının infaz olmadığı ve söz konusu şahıslar hakkında Bulgaristan yetkili adli makamlarına yazılan talimatlara henüz cevap verilmediği öğrenildi. - EDİRNE