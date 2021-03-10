CHP'li İlgezdi, bilgi edinme hakkı başvurularının ilgili kanunun ruhuna aykırı şekilde reddedildiğini savundu - Son Dakika

CHP'li İlgezdi, bilgi edinme hakkı başvurularının ilgili kanunun ruhuna aykırı şekilde reddedildiğini savundu

10.03.2021 14:11
CHP'li İlgezdi, bilgi edinme hakkı başvurularının ilgili kanunun ruhuna aykırı şekilde reddedildiğini savundu, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Muhatabın kim olduğunu bildiğimiz konularla ilgili başvurularımız Bilgi Edinme Kanunu'nun ruhuna aykırı biçimde reddediliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Muhatabın kim olduğunu bildiğimiz konularla ilgili başvurularımız Bilgi Edinme Kanunu'nun ruhuna aykırı biçimde reddediliyor. Bu çok tehlikeli bir süreç." dedi.

İlgezdi, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Türkiye'nin gerçeklerine yabancılaştığını ve halkın sorunlarından uzaklaştığını iddia etti.

Türkiye'de sorulan soruların muhatabının bulunamadığını ve yanıtsız bırakıldığını savunan İlgezdi, "Muhatabın kim olduğunu bildiğimiz konularla ilgili başvurularımız ise Bilgi Edinme Kanunu'nun ruhuna aykırı biçimde reddediliyor. Bu çok tehlikeli bir süreç. Milyonlarca kişinin hayatıyla oynamak anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

İlgezdi, 2019 Şubatı'nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bir bilgi edinme talebinde bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de Genel Sağlık Sigorta primleri devlet tarafından ödenen yoksul yurttaşlarımızın ve ayrıca sığınmacıların sayısını ve bu sayının yıllar içinde uğradığı değişimi sordum. Modern demokrasilerde 2-3 günde bu sorulara cevap verilir. Peki verdiği yanıtta ne dedi? 'Sorduğunuz sorulara özel ve ayrı bir çalışma gerektirdiği için yanıt veremiyoruz.' dendi.

Bu antidemokratik ve kabul edilemez yaklaşımın tek amacı, hesap vermesi gereken kurumların yani saray kabinesinin denetlenemez, ulaşılamaz ve eleştirilemez olmasına hizmet etmektir."

"Devletin ilgili alandaki tüm kayıtlarını tutan kurumunun, Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından ödenen kişi sayısını bilmemesi mümkün müdür?" sorusunu yönelten İlgezdi, bürokratların kanunları hiçe saydığını ve bilgiyi sakladığını iddia etti.

Bilgiyi alamadığı için daha sonra Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na 18 Mart 2019'da başvurarak itiraz ettiğini belirten İlgezdi, 2 yıl sonra 11 Şubat 2021'de başvurusuna "Genel ve soyut nitelikte, muğlak bir başvuru olduğu için cevap verilemedi." yanıtının geldiğini anlattı.

Ortada muğlak bir başvuru olmadığını aktaran İlgezdi, dava açacağını ve bilgi edinme hakkını sonuna kadar arayacağını kaydetti.

"19 milyon 384 bin kişi kaderlerine terk edildi"

Bu bilgi edinme talebini verdiğinde salgının olmadığını anlatan İlgezdi, Türkiye'de istihdam edilen kişi sayısının TÜİK verilerine göre 28 milyon 80 bin kişi olduğunu, bu sayının 9 milyon 692 bininin sosyal güvenlik kurumuna kaydının bulunmadığını belirtti.

Türkiye'nin 2020'nin başında salgına yakalandığında en az 9 milyon 692 bin kişinin hiçbir sağlık, sosyal ve ekonomik hakkının bulunmadığını savunan İlgezdi, şunları kaydetti:

"Çünkü onlar Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı değildi. Kayıt dışı çalışan yaklaşık 10 milyon vatandaşımızdan en az 4 milyon 846 bininin dört kişilik bir aileyi geçindirmek zorunda olduğunu varsayarsak, hiçbir sosyal ve ekonomik güvencesi olmayan tam 19 milyon 384 bin kişinin pandemiyle kaderlerine ya da ölüme terk edildiğini söyleyebiliriz."

İktidar tarafından sıradan ya da üstünde durulmaya değer görülmeyen bir bilgi edinme talebinin milyonlarca vatandaşın hayatını etkilediğini öne süren İlgezdi, "Gerçek şu ki, Kovid-19 salgınıyla birlikte tüm vatandaşları kapsamına alan bir sağlık hizmeti sunan ve finanse edebilen bir sosyal güvenlik sistemine ihtiyaç vardır." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Sigorta, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li İlgezdi, bilgi edinme hakkı başvurularının ilgili kanunun ruhuna aykırı şekilde reddedildiğini savundu - Son Dakika


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