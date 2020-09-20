CHP'li İlgezdi'den koronavirüs açıklaması Açıklaması - Son Dakika

CHP'li İlgezdi'den koronavirüs açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Salgın kontrolden çıkıyor.

CHP'li İlgezdi'den koronavirüs açıklaması Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Salgın kontrolden çıkıyor. Ankara Şehir Hastanesinde normalleşme döneminde yalnızca 3. kule pandemi hastanesiyken şu an 1 ve 2. kule de pandemi hastanesi oldu." ifadesini kullandı.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, koronavirüs vakalarının bir türlü düşmediğini ve uzmanların ekim, kasımda durumun daha da kötüleyeceğini ifade ettiğini belirtti.

Sağlık çalışanları arasında ölümler ve bulaşma oranlarının sürekli artmaya devam ettiğini, hastanelerin pandemi hastanesine dönüştürüldüğünü savunan İlgezdi, iktidara "Ciddi ek önlemler almayı düşünmüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

İlgezdi, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gayreti sayesinde birçok hastanın sağlığına kavuştuğuna işaret ederek, insan üstü bir çalışma ile 7 aydır çalışan hekimler ve sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorluklara dikkati çekti.

"Ankara'da ambulanslar hastane hastane geziyor"

Hekimler için sürekli "ek ödeme yapılacak" açıklamaları olduğunu ifade eden İlgezdi, "Ek ödeme müjdeleri verilen sağlık çalışanları hakkında sanki toplumda çok yüksek maaş alıyorlar imajı yaratılmıştır. Bu imaj, hayatları pahasına hasta bakan hekimler ve sağlık çalışanlarına yönelen şiddetin ana sebeplerinden biri olmaktadır. Üstelik tüm müjdelere rağmen birçok hekim ve sağlık çalışan ek ödemelerini almamıştır." değerlendirmesinde bulundu. İlgezdi, şöyle devam etti:

"Salgın kontrolden çıkıyor. Ankara Şehir Hastanesinde normalleşme döneminde yalnızca 3. kule pandemi hastanesiyken şu an 1 ve 2. kule de pandemi hastanesi oldu. Odalar iki kişiliğe çıkarıldı, Numune Hastanesinin bir kısmı tekrar açılarak hasta kabulüne başladı ama yine yetmediği için şimdi de çocuk hastanesine yetişkin Kovid-19 hastaları yatırılmaya başladı. Numune Hastanesinde yeni bloklar hasta kabulü için düzenleniyor. Ankara'da her gün hastanelerde yer bulmak için saatlerce hastane gezen ambulans haberleri alıyoruz."

Salgına karşı Bilim Kurulunun önereceği daha "sert" tedbirlerin alınması gerektiğini savunan İlgezdi, "Tatilden, köylerinden büyükşehirlere geleceklerle diğer büyük şehirlerin de Ankara'ya benzeyeceği aşikardır. Çok daha sıkı önlemler alınmazsa, salgın iyice kontrolden çıkacak." ifadesine yer verdi.

İlgezdi, pandemi döneminde yetişmiş sağlık çalışanlarına ihtiyacın çok yoğun olduğunu vurgulayarak, Sağlık Bakanlığının yardımcı sınıflarda eleman ihtiyacı için yeni alım yapmadığını, yetişmiş elemanların istihdama kazandırılmadığını, hasta yakınlarının salgın koşullarında koronavirüslü hastalarının yanında refakatçi olarak kalmaya zorlandığını da ileri sürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 13:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'li İlgezdi'den koronavirüs açıklaması Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 61 kişi vefat etti, 1519 yeni vaka tespit edildi Emekli öğretmen, elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı Fransız basını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerini değerlendirdi: Güç gösterisinde bulunuyorlar Dünya Sağlık Örgütü son verileri paylaştı! "Gençler koronavirüsü ağır geçirmiyor" tezi çürüdü Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek
Osmaniyespor FK-İçel İdmanyurdu maçı, koronavirüs testleri uygun olmadığı için oynanmadı Osmaniyespor FK-İçel İdmanyurdu maçı, koronavirüs testleri uygun olmadığı için oynanmadı         
19:51
Çamaşır makinesi büyük bir gürültüyle patladı, yangın çıktı Çamaşır makinesi büyük bir gürültüyle patladı, yangın çıktı         
19:29
AstraZeneca'nın aşı çalışmaları 2. kez sekteye uğradı! Bir gönüllüde daha yan etki görüldü AstraZeneca'nın aşı çalışmaları 2. kez sekteye uğradı! Bir gönüllüde daha yan etki görüldü         
18:47
Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım         
18:41
Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
17:50
Suç makinesi cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı Suç makinesi cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı         
17:37
Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu         
16:55
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
31 Ekim'de nadir görülen 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek         
13:21
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama: Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama: Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor         
13:00
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 20:10:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li İlgezdi'den koronavirüs açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei