CHP'li İlgezdi: "Sanatçılara pandemi başından itibaren 7 aydır hiçbir destek verilmedi" - Son Dakika

CHP'li İlgezdi: "Sanatçılara pandemi başından itibaren 7 aydır hiçbir destek verilmedi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul'da Valilik tarafından yasaklanan açık alan konser, tiyatro, gösteri, festival ve benzeri etkinliklerin yoğun tepki nedeniyle serbest bırakılmasının yeterli olmadığını belirterek "Sanatçılara pandemi başından itibaren 7 aydır hiçbir...

CHP'li İlgezdi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul'da Valilik tarafından yasaklanan açık alan konser, tiyatro, gösteri, festival ve benzeri etkinliklerin yoğun tepki nedeniyle serbest bırakılmasının yeterli olmadığını belirterek "Sanatçılara pandemi başından itibaren 7 aydır hiçbir destek verilmedi. Yasaklanan tiyatro, opera ve bale yasağı kalktı ama konser yasağı sürüyor." ifadesini kullandı.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, Kültür ve Turizm Bakanlığının pandeminin başından beri sanatçılara "sırt çevirdiğini" öne sürerek, 7 aydır çok zor durumda olan, çalışma şansları ortadan kalkan sanatçıların Valiliğin yasak kararı ile açlığa mahkum edildiğini savundu.

Şimdi sanatçıların bir kısmının işlerini yapabileceğini ama müzisyenlerin yine çalışamayacağını aktaran İlgezdi, açık alandaki konser, tiyatro ve benzeri organizasyonların Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde mesafeli bir şekilde alınan önlemlerle başladığını hatırlattı. İlgezdi, konserlerin de serbest bırakılması gerektiğini ifade ederek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini yapmıyor. Zaten mağdur olan sanatçıları daha da mağdur eden uygulamalar ile ilgili kör, sağır dilsizi oynuyor. Bakanlığın isminden Kültür'ü çıkarın da tam olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"Eldeki kaynakla kültür sanat camiası rahat bir nefes alabilir"

CHP'nin sadece sorunu değil çözümü de ortaya koyduğunu aktaran İlgezdi, şunları kaydetti:

"Sürecin en büyük mağduru sanatçılar ve kültür sanat emekçileri için Bakanlığın bünyesinde bulunan ve 2017 yılı itibarıyla 320 milyon lirayı bulan kopyalama harcında para kullanılsın dedik. Bakanlık hala bu konuda da bir açıklama yapmadı. Yeni kaynağa gerek yok. Eldeki kaynak ile kültür sanat camiası rahat bir nefes alabilir."

Geçen hafta mekanlarda canlı müzik yayınının 24.00'ten sonra yasaklandığını, bu hafta açık alan etkinliklerine yasak geldiğini belirten İlgezdi, "Yasak kısmen çözüldü ama konser yasağı müzisyenleri etkiledi. Yasaklayanlar çözüm bulmadığı için mağduriyet artarak devam ediyor. Müzisyenler nasıl geçinecek? AVM'leri, kafeleri uzun süre önce açmakta sakınca görmeyenler, Bakanlığın talimatlarına göre açık havada maske-mesafe-hijyen kurallarına uyulan konserleri neden yasaklar?" ifadesini kullandı.

İlgezdi, konser yasağı kararının geri alınmasını talep etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Tiyatro, Konser, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li İlgezdi: 'Sanatçılara pandemi başından itibaren 7 aydır hiçbir destek verilmedi' - Son Dakika


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