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CHP'li İnce: "Türkiye, Üretim Ekonomisini Kurmalı"

21 dakika önce

CHP'li İnce: "Türkiye, üretim ekonomisini kurmalı" CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Ordu'da partililer ile buluştuORDU - CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye'nin, üretim ekonomisini kurması gerektiğini söyledi.

CHP'li İnce: " Türkiye, üretim ekonomisini kurmalı"
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Ordu'da partililer ile buluştu

ORDU - CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye'nin, üretim ekonomisini kurması gerektiğini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı Muharrem İnce, Ordu'ya gelerek, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada, partililer ile görüşen İnce, daha sonra açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında ilk olarak, kızma ve küsmenin olmadığını, fazladan oy almak için çalıştıklarını söyleyen İnce, Türkiye'nin geldiği noktadan memnun olmadıklarını ve içler acısı olduğunu söyledi. İnce, "Türkiye üretim ekonomisini kurmadan düzlüğe çıkamaz, tarımını desteklemeden, tarımsal sanayiyi kurmadan yapamaz. Nüfus belli 82 milyon. 4 milyon da Suriyeli var, 1 buçuk milyona Afganlı, 1 milyon da Afrika kökenli var, 40 milyon da turist geliyor, yaklaşık 130 milyon yemek yenilecek. Et yenilip süt içilecek. Et yetmiyor, hayvancılığı geliştirip destekleyelim denilmiyor, Sırbistan'dan et alınıyor. Süt yetmiyor süt alınıyor, soğan yetmiyor soğan alınıyor. Yunanistan'dan saman alınıyor, kuru fasulye dahi yurt dışından geliyor. Üretmeyen bir Türkiye, yazık günah bu millete. Fındığın anavatanı Türkiye, borsası Almanya'da Hamburg, Türkiye bunları hak etmiyor, Türkiye'nin bu düzenden kurtulması lazım" dedi.
İnce, düşük fiyatlarla sebze ve meyvenin satıldığı tanzim çadırlarını da eleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:05 Kaynak: İHA

Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Politika
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