Dalaman'da orman yangını - Son Dakika

Dalaman'da orman yangını

MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dalaman-Fethiye Karayolu'nun Göl mevkisindeki ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında orman yangını başladı. Kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 6 arazöz, 1 kepçe ve 40 orman işçisi sevk edildi. Muğla'nın Dalaman ilçesinden 2 ve Ortaca ilçesinden 1 itfaiye aracı da söndürme çalışmalarına destek verdi.Elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu çıkan kıvılcımın neden olduğu sanılan yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.



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