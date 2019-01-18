Son Dakika Haberleri: CHP'li Kaya: İzmir'de Açan Çiçek Hakkari'nin de Yüzünü Güldürecek

CHP'li Kaya: İzmir'de Açan Çiçek Hakkari'nin de Yüzünü Güldürecek

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "İzmir'in dağlarında çiçekler açacak.

CHP'li Kaya: İzmir'de Açan Çiçek Hakkari'nin de Yüzünü Güldürecek, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "İzmir'in dağlarında çiçekler açacak. İzmir'de açan çiçek, Hakkari'nin de yüzünü güldürecek" dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kaya, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bugün milyonlarca öğrencinin karne aldığını hatırlayan Kaya, öğrencilerin tatilde dinlenmeleri gerektiğini söyledi. Öğrenci velilerine seslene Kaya, "Burada okul aile birliklerine büyük görevler düşmektedir. Çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında gösterdiğiniz özveriyi tatillerini dinlenerek, eğlenerek geçirmeleri için sizde görevinizi yapın" diye konuştu. Kaya, toplantı sırasında AK Parti için hazırladıkları karneyi göstererek, iktidarı eleştirdi.

Bir gazetecinin "İzmir adayınız ne zaman belli olacak?" sorusuna Kaya, "Gelecek hafta bununla ilgili olarak partinin ilgili organları bir karar verecektir. İzmir'in dağlarında çiçekler açacak. İzmir'de açan çiçek, Hakkari'nin de yüzünü güldürecek. İzmir'de atılacak her adım Türkiye'nin yeni bir umudu yeni bir aydınlık yüzü olacak" şeklinde cevap verdi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:59 Kaynak: DHA

Yıldırım Kaya, Hakkari, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Politika
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