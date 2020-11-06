CHP'li Kuşoğlu: "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde 446 sanat eseri kayıp" - Son Dakika

CHP'li Kuşoğlu: "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde 446 sanat eseri kayıp"

06.11.2020 15:13
CHP'li Kuşoğlu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesinde 4 bin 24 sanat eseri, ayırt edici özellikleriyle envantere alınmamış.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesinde 4 bin 24 sanat eseri, ayırt edici özellikleriyle envantere alınmamış. Şu an 42'si çalıntı olmak üzere toplamda 446 eser kayıp. 4 bin 24 eser için de aynı durum söz konusu olabilir." dedi.

Kuşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sayıştayın, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi için hazırlayarak, TBMM'ye sunduğu rapora ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sayıştay raporuna göre, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesinde 12 bin 378 sanat eserinin yer aldığını ancak bunlardan 4 bin 24'ünün ayırt edici özellikleriyle envantere alınmadığını belirten Kuşoğlu, 404'ünün de fiilen müzede bulunmadığını, 42 sanat eserinin kayıp, sahte veya çalıntı olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Kuşoğlu, şu anda 42'si çalıntı, toplamda 446 eserin kayıp olduğunu, 4 bin 24 eser için de aynı durumun olabileceğini iddia etti.

Raporun 2018'de hazırlandığını, yetkililerin konuyla ilgileneceğini kendilerine bildirdiğini ancak iki yıldır gerekli adımların atılmadığını öne süren Kuşoğlu, sadece 2 güvenlik görevlisiyle ilgili işlem yapıldığını dile getirdi. Kuşoğlu, "Bu kadar büyük yolsuzluğun, hırsızlığın iki güvenlik görevlisi tarafından yapılması mümkün değil." görüşünü savundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonda görüşülen 2021 yılı bütçe programında ilgili bakanların programları nedeniyle değişiklikler yaşandığını belirten Kuşoğlu, "Milletin iradesi birinci plana alınmıyor. Bu durum millet iradesinin küçük görüldüğünü gösteriyor. Bakanların önceliğinin TBMM olması gerekir." diye konuştu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Heykel, Resim, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Kuşoğlu: 'Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde 446 sanat eseri kayıp' - Son Dakika


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