CHP'li meclis üyesine başörtülü doktora hakaret iddiasıyla 2 yıl hapis istemi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li meclis üyesine başörtülü doktora hakaret iddiasıyla 2 yıl hapis istemi

22.04.2022 11:27
CHP'li meclis üyesine başörtülü doktora hakaret iddiasıyla 2 yıl hapis istemi

Bahçelievler Belediyesinde Kovid-19 testi yapan ekipte görevli diş hekimi Tuba Taşkın Öztürk'e başörtüsünden dolayı hakaret ettiği öne sürülen CHP'li meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında, savcılık mütalaasında "kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Bahçelievler Belediyesinde Kovid-19 testi yapan ekipte görevli diş hekimi Tuba Taşkın Öztürk'e başörtüsünden dolayı hakaret ettiği öne sürülen CHP'li meclis üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında, savcılık mütalaasında "kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail Hakkı Temel ile müşteki Tuba Taşkın Öztürk ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet Ali Güzel, o gün test yaptıklarını, kendilerine verilen listede AK Parti ve CHP'liler olduğunu, listede kolay bulunması amacıyla test yapacakları kişiye hangi partiden olduklarını sorduklarını söyledi.

Temel'e de aynı soruyu yönelttiklerinde "Ne yapacaksın, neden soruyorsun?" diye yanıt aldıklarını aktaran Güzel, "Bizdeki listenin karşılaştırmasını yapmak için olduğunu söyledim. Doktor hanım da 'Bunun sizin için ne sakıncası var?' diye söyledi. Bunun üzerine sanık 'Ben ne bileyim sizin bana zarar vermeyeceğinizi.' dedi." şeklinde geçenki diyalogları dile getirdi.

Güzel, Tuba Taşkın Öztürk'ün bir sağlıkçı olduğunu, işinin gereğini yaptığını söylemesine rağmen sanığın "Bana zarar vermeyeceğinize nereden güveneceğim." diye kendilerine tepki gösterdiğini kaydetti.

Katılan avukatı, tanık Güzel'e sanığın "Ben şaka yapıyordum, yanlış anladın." şeklinde bir sözü olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Mehmet Ali Güzel, "Evet, sanık sonradan 'Ben şaka yapıyordum.' diye söyledi." şeklinde yanıt verdi.

Bir diğer sanık Fevziye Yalçın da belediye meclis üyesi olduğunu, olay günü hakaret olabilecek herhangi bir şey duymadığını, gülüşerek konuşmalar yapıldığını ve herhangi bir gerginlik hissetmediğini anlattı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, "Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim, beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim" şeklindeki dini değer içeren başörtüsü kastedilerek, kullanılan ifadenin tahkir içerdiğini, şaka ve ironi maksatlı dahi kullanımının hayatın olağan akışına ters olduğunu belirterek, Temel'in "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Söz verilen müşteki Tuba Taşkın Öztürk de sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Sanığın cezalandırılmasını talep ettiğini dile getiren Öztürk, "Şakalaşma ve gülüşme karşılıklı olur. Bu olayda İsmail Hakkı bey kendi sözlerini, hakaretlerini söyledi ve çıkıp gitti." dedi.

Mahkeme, sanığa esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Öztürk'ün, Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğünde diş hekimi olarak görev yaptığı ancak pandemi sebebiyle filyasyon ekibinde çalıştığı belirtilerek, ekibin 4 Mart'ta Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezinde Bahçelievler Belediyesi meclis üyelerine toplu Kovid-19 testi yaptıkları bildirildi.

Test sırasında Temel'in, Öztürk'e hitaben başörtüsünü kastederek "Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim, beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim" şeklinde sözler söylediği aktarılan iddianamede, müştekinin sürüntü örneği almak için maskesini çıkarmasını istediği sanığın "Haklıyım ama yani senin kafanda şu şey var, beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

İddianamede, sanık İsmail Hakkı Temel'in "kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

YORUMLAR
500
CHP'li Öztunç'tan Kasapoğlu'na: Şiddet İçermeyen Protesto Eylemlerine Katıldıkları İçin Kaç Öğrencinin Kredi ve Bursu Kesildi? CHP'li Öztunç'tan Kasapoğlu'na: Şiddet İçermeyen Protesto Eylemlerine Katıldıkları İçin Kaç Öğrencinin Kredi ve Bursu Kesildi? BELEDİYE MECLİS ÜYESİNE BAŞÖRTÜLÜ HEKİME 'HAKARET' SUÇUNDAN 2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİNE BAŞÖRTÜLÜ HEKİME 'HAKARET' SUÇUNDAN 2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Cumhuriyet Halk Partisi, Bahçelievler, baş örtüsü, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'li meclis üyesine başörtülü doktora hakaret iddiasıyla 2 yıl hapis istemi - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Tartışmalara son noktayı koydu! Bakan Soylu: Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmelerine izin verilmeyecek
12:03 Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
11:52 Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti!
11:16 Eşini kızının doğum gününde, kömürlükte boğmuştu: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
11:40 Bakan Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul'da yaşanan bombalama olaylarının failleri tespit edildi
11:38 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
11:36 Esra Erol'da sular durulmuyor! Canlı yayında eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü
11:18 CHP'li Ünsal'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura hamlesine övgü: Saray ülkeyi karanlığa gömüyor
11:29 Oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'dan günler sonra ilk paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 12:17:49. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li meclis üyesine başörtülü doktora hakaret iddiasıyla 2 yıl hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement