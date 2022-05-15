CHP'li Oya Turan için Avcılar Belediyesi önünde tören düzenlendi - Son Dakika
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CHP'li Oya Turan için Avcılar Belediyesi önünde tören düzenlendi

15.05.2022 15:00

CHP'li Oya Turan için Avcılar Belediyesi önünde tören düzenlendi Avcılar Belediye Meclis Üyesi Oya Turan'ı son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı Bir yıldır tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşen Avcılar Belediye Meclis Üyesi Oya Turan için Avcılar Belediyesi önünde tören düzenlendi.

CHP'li Oya Turan için Avcılar Belediyesi önünde tören düzenlendi

Avcılar Belediye Meclis Üyesi Oya Turan'ı son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı

İSTANBUL - Bir yıldır tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşen Avcılar Belediye Meclis Üyesi Oya Turan için Avcılar Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Avcılar Belediye Meclis Üyesi Oya Turan yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek dün hayatını kaybetti. Turan için ilk tören Avcılar Belediyesi önünde düzenlendi. Törene Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, siyasi parti temsilcileri ve belediye çalışanları ve yüzlerce seveni katıldı.

Belediye önünde helallik alındıktan sonra Oya Turan'nın cenazesi Avcılar Garip Dede Türbesine götürüldü. Turan'ın saat 17.00'de Sultangazi Yayla Mezarlığı'nda defnedileceğini öğrenildi.

CHP'li Oya Turan için Avcılar Belediyesi önünde tören düzenlendi
CHP'li Oya Turan için Avcılar Belediyesi önünde tören düzenlendi
CHP'li Oya Turan için Avcılar Belediyesi önünde tören düzenlendi
CHP'li Oya Turan için Avcılar Belediyesi önünde tören düzenlendi
CHP'li Oya Turan için Avcılar Belediyesi önünde tören düzenlendi

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Genel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel CHP'li Oya Turan için Avcılar Belediyesi önünde tören düzenlendi - Son Dakika


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