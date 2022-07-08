CHP'li Tezcan'dan Yurt Dışındaki Seçmen İçin Seçim Kanunu'nda Değişiklik Teklif - Son Dakika
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CHP'li Tezcan'dan Yurt Dışındaki Seçmen İçin Seçim Kanunu'nda Değişiklik Teklif

08.07.2022 19:04
CHP'li Tezcan'dan Yurt Dışındaki Seçmen İçin Seçim Kanunu'nda Değişiklik Teklif

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, yurt dışındaki seçmenler için seçim kanununda değişiklik öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklif; 600 milletvekilinden 15’nin yurt dışı seçim çevresinden seçilebilmesini düzenliyor.

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, yurt dışındaki seçmenler için seçim kanununda değişiklik öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif; 600 milletvekilinden 15'nin yurt dışı seçim çevresinden seçilebilmesini düzenliyor.

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 600 milletvekilinin 15'nin yurt dışı seçim çevresinden seçilebilmesini düzenleyen kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Tezcan teklifinde, Milletvekili Seçim Kanunu'nun 4. Maddesi'nde yurt dışı seçim çevresinin tanımlandığını belirterek, bu maddenin birinci fıkrasının şöyle değiştirilmesini istedi:

"Milletvekilli seçimi için yurt dışı ve her il bir seçim çevresidir. Yurt dışı seçim çevresi milletvekili sayısı 15'tir. İller çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde toplam milletvekili sayısından yurt dışı seçim çevresinin milletvekili sayısı çıkarıldıktan sonra her ile önce bir milletvekili verilir."

Tezcan'ın teklifine göre yurt dışı oylar yurt içindeki seçim çevrelerine (illere) paylaştırılmayacak. Bu oylarla doğrudan yurt dışı seçim çevresinin milletvekilleri seçilecek. Her il gibi, yurt dışı seçim çevresinin adayları da ayrı olacak ve milletvekilleri bu adaylar arasından belirlenecek. Yurt dışında yaşayan seçmenleri kime oy vereceklerini önceden görecek ve ona göre oy verebilecekler. Buradan seçilen milletvekillerinin seçim çevresi yurt dışı olacağı için, kendi seçim çevrelerinin sorunlarını daha yakından takip edebilecekler. Yurttaşlar buradan seçilen milletvekillerine dertlerini doğrudan anlatabilecek, onlardan talepte bulunabilecek.

Tezcan kanun teklifinin gerekçesini şöyle açıkladı:

"Seçme ve seçilme hakkı Anayasal bir hak olup günümüzde kullanımının en yaygın şekilde sağlanması demokrasinin gereğidir. İlke olarak seçme hakkına sahip olanın seçilme hakkına da sahip olabilmesi bir gerekliliktir. Seçilme hakkını kısıtlayan özel haller dışında genel bir durumun varlığı ise hakkın özünü zedelemektedir. Yurt dışında yaşayan yurttaşları= genel seçimlerde oy kullanmaktadır. Kullandıkları oyun karşılığında ise bir temsil imkanı yoktur. Yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın temsiliyetinin sadece oy verme ile sağlanabilmesi mümkün değildir. Zira yurt dışı oyları, siyasi partilere ülke genelinde aldıkları oranda paylaştırılmaktadır. Bu durum o seçim çevresinde yaşayanların iradesinin tam yansımasını engeller bir hal oluşturmaktadır. Temsilde adalet ilkesi gereği olarak; yurt dışı seçim çevresi oluşturulmalı ve bu seçim çevresine Meclis'te temsil imkanı sağlanmalıdır. Bu itibarla kanun teklifi ile yurt dışında oy kullanan yurttaşlarımız temsil ve seçilme haklarını kullanabilecektir. Bu durum; yurt dışında artan yurttaş sayımız da dikkate alındığında kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu Kanun teklifiyle, yurt dışı seçim çevresi oluşturulmakta, milletvekili sayısının 600 olması ve 15' inin yurtdışı seçim çevresine ayrıldıktan sonra geri kalan 585 milletvekilinin yurt içinden seçilmesi amaçlanmaktadır."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Tezcan'dan Yurt Dışındaki Seçmen İçin Seçim Kanunu'nda Değişiklik Teklif - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Tezcan'dan Yurt Dışındaki Seçmen İçin Seçim Kanunu'nda Değişiklik Teklif - Son Dakika
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