CHP'li vekilin "Silopi'de spor yapılabilecek alanlar yok" tepkisine Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan fotoğraflı cevap - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Silopi'de yeterli spor alanlarının bulunmadığını iddia etti. Tanal'ın twet'inde "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar, sahalar yok. Tarlada top koşturuyorlar. Sosyal devlet nerede?" ifadeleri yer aldı.

BAKAN'DAN YANIT GECİKMEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise bu paylaşıma Twitter'dan yanıt verdi. Kasapoğlu, paylaşımına "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği çok sayıda tesisimiz var Sayın Tanal. Üstelik tesislerimiz yetişkinlerin kullanımına da açık. Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz." yazarak bazı tesislerin fotoğraflarını yayınladı.