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CHP'li vekilin "Silopi'de spor yapılabilecek alanlar yok" tepkisine Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan fotoğraflı cevap - Son Dakika

CHP'li vekilin "Silopi'de spor yapılabilecek alanlar yok" tepkisine Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan fotoğraflı cevap

13.10.2021 08:18
CHP'li vekilin

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar, sahalar yok. Tarlada top koşturuyorlar. Devlet nerede?" paylaşımına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yanıt verdi. Kasapoğlu'nun fotoğraflarla birlikte yaptığı paylaşımında "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği çok sayıda tesisimiz var Sayın Tanal. Üstelik tesislerimiz yetişkinlerin kullanımına da açık. Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Silopi'de yeterli spor alanlarının bulunmadığını iddia etti. Tanal'ın twet'inde "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar, sahalar yok. Tarlada top koşturuyorlar. Sosyal devlet nerede?" ifadeleri yer aldı.

CHP'li vekilin 'Silopi'de spor yapılabilecek alanlar yok' isyanına Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan fotoğraflı yanıt

BAKAN'DAN YANIT GECİKMEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise bu paylaşıma Twitter'dan yanıt verdi. Kasapoğlu, paylaşımına "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği çok sayıda tesisimiz var Sayın Tanal. Üstelik tesislerimiz yetişkinlerin kullanımına da açık. Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz." yazarak bazı tesislerin fotoğraflarını yayınladı.

CHP'li vekilin 'Silopi'de spor yapılabilecek alanlar yok' isyanına Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan fotoğraflı yanıt
CHP'li vekilin Silopi'de spor yapılabilecek alanlar yok tepkisine Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan fotoğraflı cevap

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Kasapoğlu, İstanbul, Silopi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li vekilin 'Silopi'de spor yapılabilecek alanlar yok' tepkisine Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan fotoğraflı cevap - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li vekilin "Silopi'de spor yapılabilecek alanlar yok" tepkisine Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan fotoğraflı cevap - Son Dakika
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