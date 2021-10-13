CHP'li vekilin "Silopi'de spor yapılabilecek alanlar yok" tepkisine Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan fotoğraflı cevap - Son Dakika

CHP'li vekilin "Silopi'de spor yapılabilecek alanlar yok" tepkisine Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan fotoğraflı cevap
13.10.2021 08:18
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar, sahalar yok. Tarlada top koşturuyorlar. Devlet nerede?" paylaşımına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yanıt verdi. Kasapoğlu'nun fotoğraflarla birlikte yaptığı paylaşımında "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği çok sayıda tesisimiz var Sayın Tanal. Üstelik tesislerimiz yetişkinlerin kullanımına da açık. Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz." dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Silopi'de yeterli spor alanlarının bulunmadığını iddia etti. Tanal'ın twet'inde "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar, sahalar yok. Tarlada top koşturuyorlar. Sosyal devlet nerede?" ifadeleri yer aldı.
BAKAN'DAN YANIT GECİKMEDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise bu paylaşıma Twitter'dan yanıt verdi. Kasapoğlu, paylaşımına "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği çok sayıda tesisimiz var Sayın Tanal. Üstelik tesislerimiz yetişkinlerin kullanımına da açık. Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz." yazarak bazı tesislerin fotoğraflarını yayınladı.
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