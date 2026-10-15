CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e yeni görev - Son Dakika
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e yeni görev

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'ndan Gürsel Tekin\'e yeni görev
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CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona eren Gürsel Tekin'e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yeni bir görev verildiği açıklandı. CHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Tekin'in "Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör" olarak görevlendirildiğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e yeni görev geldi. CHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez, İstanbul İl Başkanlığındaki görevi sona eren Tekin'in yeni görevini açıkladı.

GÜRSEL TEKİN'İN YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

CHP İstanbul İl Başkanlığında yaşanan görev değişiminin ardından Gürsel Tekin'in yeni görevi açıklandı. Atakan Sönmez, yaptığı açıklamada Tekin'in "Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör" olarak görevlendirildiğini bildirdi. Sönmez, görevlendirmenin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sayın Gürsel Tekin, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından "Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör" olarak görevlendirilmiştir. Gürsel Tekin, Zeki Şen ve Erkan Narsap ile birlikte İstanbul'da yaklaşık bir yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisine yönelik saldırılar karşısında verdiği mücadele için teşekkür eder ve yeni görevinde başarılar dilerim."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e yeni görev

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanlığında daha önce mahkeme kararıyla görevlendirilen Gürsel Tekin'in geçici görevi sona ermişti. Bu gelişmenin ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Mehmet Ali Yüksel'i İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirmişti. İstanbul İl Başkanlığında yaşanan değişimle birlikte Tekin'in bu görevdeki dönemi tamamlanmıştı. Son açıklamayla birlikte Tekin için yeni bir koordinatörlük görevlendirmesi duyuruldu.

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    Yorumlar (2)

  • Halis demir Halis demir:
    evet kemali srvmem fakat chp yi hırsızlardan arındıra bilirse ilerisi için belki dürüst bir muhalefet olabilir. 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    hepsi hükümsüzdür. naparlarsa yapsınlar, milletin gözünde hiç bir değerleri yok 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e yeni görev - Son Dakika
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