CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'ndan Gürsel Tekin\'e yeni görev

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Gürsel Tekin'e yeni görev geldi. CHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez, İstanbul İl Başkanlığındaki görevi sona eren Tekin'in yeni görevini açıkladı.

GÜRSEL TEKİN'İN YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

CHP İstanbul İl Başkanlığında yaşanan görev değişiminin ardından Gürsel Tekin'in yeni görevi açıklandı. Atakan Sönmez, yaptığı açıklamada Tekin'in "Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör" olarak görevlendirildiğini bildirdi. Sönmez, görevlendirmenin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sayın Gürsel Tekin, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından "Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör" olarak görevlendirilmiştir. Gürsel Tekin, Zeki Şen ve Erkan Narsap ile birlikte İstanbul'da yaklaşık bir yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisine yönelik saldırılar karşısında verdiği mücadele için teşekkür eder ve yeni görevinde başarılar dilerim."