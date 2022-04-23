CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Gazeteci Pınar Türenç'e Başsağlığı Telefonu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah yaşamını yitiren gazeteci Tufan Türenç'in eşi, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'i telefonla arayarak başsağlığı diledi.
Gazeteci yazar Tufan Türenç bu sabah tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde 77 yaşında yaşamını yitirdi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türenç'in eşi Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'i aradı. Kılıçdaroğlu, Türenç'e Allah'tan rahmet dilerken ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: ANKA
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