CHP Merkez ilçe Başkanlığına Geloğlu seçildi - Son Dakika
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CHP Merkez ilçe Başkanlığına Geloğlu seçildi

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kilis Merkez İlçe Başkanlığına Ahmet Geloğlu seçildi.

CHP Merkez ilçe Başkanlığına Geloğlu seçildi, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kilis Merkez İlçe Başkanlığına Ahmet Geloğlu seçildi.


CHP Kilis İl Binasında gerçekleştirilen Merkez ilçe kongresine CHP Kilis İl Başkanı Enver Kestanlıoğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Onur ile partililer katıldı.


Merkez ilçe başkanlığına Ahmet Geloğlu, Hüsamettin Kızılkaya ile Mehmet Salcan aday oldu. 158 delegenin oy kullandığı seçimlerde 155 oy geçerli çıktı. Ahmet Geloğlu 97 oy, Hüsamettin Kızılkaya 30 oy, Mehmet Salcan 28 oy aldı. 3 oyda gerçeksiz sayıldı. CHP Merkez İlçe Başkanı seçilen Ahmet Geloğlu'nun yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: "Muzaffer Çelebi, Abidin Çelebi, M.Duran Datoğlu, S. Sinan Korkmaz, Mehmet Kilislioğlu,Akif Korkut, Essüm Özuncu, Muhittin Nabioğlu, Ökkeş Sevdim, Mustafa Nacar, Adil Patoğlu, Mebi Patoğlu, Arif Polat, Serdar Yılmaz ile Bülent Yıldırım" - KİLİS

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:42 Kaynak: İHA
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