Ali Mahir Başarır'dan Bakan Kurum'a: "Kim Bu Parçaları Aldı? Kim Bu Arabaları Yok Etti? Çık ve Hesap Ver" - Son Dakika
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Ali Mahir Başarır'dan Bakan Kurum'a: "Kim Bu Parçaları Aldı? Kim Bu Arabaları Yok Etti? Çık ve Hesap Ver"

30.09.2022 14:30

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a hitaben, “Bakanlığın depolarında, terk edilen, el konulan araçların parçalarının çalındığı, parçalarının eksik olduğu ve bazı araçların kaybolduğunu Sayıştay raporlarından öğrendik… Sizler çalmaya, çaldırmaya, kaybetmeye alışmışsınız ama sizin utanmanız yok. Sayın Bakan, milyonlarca liralık bir zarar var. Kim bu parçaları aldı? Kim bu arabaları yok etti? Çık ve hesap ver” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hitaben, "Bakanlığın depolarında, terk edilen, el konulan araçların parçalarının çalındığı, parçalarının eksik olduğu ve bazı araçların kaybolduğunu Sayıştay raporlarından öğrendik… Sizler çalmaya, çaldırmaya, kaybetmeye alışmışsınız ama sizin utanmanız yok. Sayın Bakan, milyonlarca liralık bir zarar var. Kim bu parçaları aldı? Kim bu arabaları yok etti? Çık ve hesap ver" dedi.

Ali Mahir Başarır, bugün yaptığı açıklamada, Sayıştay'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ilişkin denetim raporunda yer alan tespitlere dikkat çekti. Bakan Murat Kurum'a seslenen Başarır, şunları söyledi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın depolarında, terk edilen, el konulan araçların parçalarının çalındığı, parçalarının eksik olduğu ve bazı araçların kaybolduğunu Sayıştay raporlarından öğrendik. Siz, bir devleti yönetiyorsunuz. Bu ülkenin, elinizdeki araçlarına sahip çıkmaktan acizsiniz. Sayın Bakan'a soruyorum: Bu araçlar nerede? Bu araçları kim çaldı? Bu depolar, yediemin otoparkları; güvenlikli, kameraları olan, herkesin rahatça görüp kontrol edebileceği depolar ve otoparklar. Sen, bu ülkede yediemindeki silahlara sahip çıkmazsın, silahlar kaybolur. Depolarınızdaki araçlara sahip çıkmazsınız, araçlar kaybolur. Sonra da çıkıp iktidar olduğunuzdan bahsedersiniz. Sizler çalmaya, çaldırmaya, kaybetmeye alışmışsınız ama sizin utanmanız yok. Evet Sayın Bakan, milyonlarca liralık bir zarar var. Kim bu parçaları aldı? Kim bu arabaları yok etti? Çık ve hesap ver."

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Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Ali Mahir Başarır, Murat Kurum, Sayıştay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Mahir Başarır'dan Bakan Kurum'a: 'Kim Bu Parçaları Aldı? Kim Bu Arabaları Yok Etti? Çık ve Hesap Ver' - Son Dakika

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