Mersinli Yurttaş: Taş Kaynatıp Yiyeceğiz, Az Kaldı. O Günlere Geldik Artık - Son Dakika
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Mersinli Yurttaş: Taş Kaynatıp Yiyeceğiz, Az Kaldı. O Günlere Geldik Artık

17.08.2022 12:54

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin’de esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir esnaf, “Nebati’nin gözlerine bakarsak çok iyidir, ışık saçıyor. Ama herhalde ışık, kendini yakıyor diye saçıyordur” dedi. Başka bir esnaf, “İşler kesat. Bu işlerin neresi iyi? 12 masalık yerde bir masa dolu sadece. Bu mu iyi? Dört tane çay satamıyoruz” diye dert yanarken bir yurttaş ise “Taş kaynatıp yiyeceğiz, az kaldı. O günlere geldik artık” diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'de esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir esnaf, "Nebati'nin gözlerine bakarsak çok iyidir, ışık saçıyor. Ama herhalde ışık, kendini yakıyor diye saçıyordur" dedi. Başka bir esnaf, "İşler kesat. Bu işlerin neresi iyi? 12 masalık yerde bir masa dolu sadece. Bu mu iyi? Dört tane çay satamıyoruz" diye dert yanarken bir yurttaş ise "Taş kaynatıp yiyeceğiz, az kaldı. O günlere geldik artık" diye konuştu.

Ali Mahir Başarır, seçim bölgesi Mersin'de esnafı ziyaret etti. Başarır, "Bu ülkede, bu şartlarda hiç kimse para kazanamaz" diyen bir esnafa, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Durum iyi" sözünü anımsattı. Esnaf, Başarır'a, "Nebati'nin gözlerine bakarsak çok iyidir, ışık saçıyor. Ama herhalde ışık, kendini yakıyor diye saçıyordur" yanıtını verdi.

Başarır'ın Bakan Nebati'nin "Ben sokağa çıkabilirim" sözlerini anımsatması üzerine esnaf, "Buyursun çıksın, gelsin. Bir gelsin, görsün. 3-4 tane, sosyal medyada kendi tarafında birkaç tane esnafı 'iyidir iyidir' göstermek değil de asıl esnafı gezsinler bir bakalım" diye konuştu.

"ZAM GELMEYEN GÜN YOK"

Başarır'ın dinlediği bir market sahibi ise "Her gün zam geliyor. Zam gelmeyen gün yok. Bugün, az önce bir firma geldi; yüzde 30 zam. 'Niye geliyor' diyorum firmaya, 'Bilmiyorum' diyor" dedi.

"BÜTÜN GÜNAHLARI BOYUNLARINA OLSUN"

Başarır'ın ziyaret ettiği bir kasap ise şunları söyledi:

"Biz, şu an elektriğe çalışıyoruz. Şu an elektrik faturam 18 bin TL gelmiş. Günlük 600 TL çıkartacağım ki elektriği çıkaracağım. Geçen sene 3-4-5 bin TL arası geliyordu. Benim çocuklarımın rızkı. Günahları boyunlarına olsun. Nebati'ye de selam söyleyin, milleti güldürsün, ne diyeyim."

"KİMSE DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKTİREMİYOR"

Bir fotoğrafçı, "İnsanlar artık fotoğraf çektiremiyor. Zorunlu olmadığı sürece kimse gelip fotoğraf çektirmiyor. Düğün albümü 2-3 bin TL'yi buluyor ve bu yüzden kimse fotoğraf çektiremiyor. İnsanlar daha ucuzunu istiyor ama bunu da biz karşılayamıyoruz" diye konuştu.

"4 TANE ÇAY SATAMIYORUZ"

Başarır'a dert yanan bir kahvehaneci de "İşler kesat. Bu işlerin neresi iyi? 12 masalık yerde bir masa dolu sadece. Bu mu iyi? Dört tane çay satamıyoruz" dedi.

"TAŞ KAYNATIP YİYECEĞİZ, AZ KALDI"

CHP'li Başarır'ın pazarda konuştuğu bir yurttaş, "Taş kaynatıp yiyeceğiz, az kaldı. O günlere geldik artık. Ama bir sene sonra inşallah yüzümüz gülecek" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersinli Yurttaş: Taş Kaynatıp Yiyeceğiz, Az Kaldı. O Günlere Geldik Artık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersinli Yurttaş: Taş Kaynatıp Yiyeceğiz, Az Kaldı. O Günlere Geldik Artık - Son Dakika
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