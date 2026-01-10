CHP Milletvekili'nden Akbelen Ormanı'na Tepki

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan Milas ilçesindeki acele kamulaştırma kararına, Akbelen Ormanı'nda tepki gösterdi. Özcan, "Acele kamulaştırmanın yapılabilmesi için bir kamu yararı olması gerekiyordu. Ancak bakıyoruz kamulaştırılan parsellere, orada bir kamu yararı yok. Ama bir şeyin yararı var, bir şirketin yararı gözetilmiş ve acele kamulaştırma kararı verilmiş." dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Muğla'nın Milas ilçesi Bağdamları, Çakıralan, İkizköy, Çamköy, Karacağaç ve Karacahisar sınırları içerisinde yer alan linyit maden işletme ruhsatlı sahada üretimin sürdürülebilmesi amacıyla Akbelen Ormanı'nın çevresindeki 679 parsel tarım arazisi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırıldı. İkizköy Muhtarı Nejla Işık ve köylüleri ziyaret eden CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, karara tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Acele kamulaştırma ne için verilir? Hangi zamanlarda yapılır? 'Bir seferberlik hali mi var? Bir savaş hali mi var' diye köylülerimiz burada soruyor. Acele kamulaştırmanın yapılabilmesi için bir kamu yararı olması gerekiyordu. Ancak bakıyoruz kamulaştırılan parsellere, orada bir kamu yararı yok. Ama bir şeyin yararı var, bir şirketin yararı gözetilmiş ve acele kamulaştırma kararı verilmiş.

"Milas'ın toprağı bu kararı affetmez"

Milas'ın toprağı da geçmişi de bu kararı affetmez. Buradaki köylülerimiz de affetmez. Buradaki kamu yararı olan işte buradaki köylülerdir. Buradaki halk direnişi sürdürmekte kararlı olduğunu bir kez daha ifade ediyor. İkizköy'deki mücadele bir günde verilmedi ve bir günde başlamadı. İnanın bir günde de bitmeyecektir. Ağacı, toprağı, havayı, suyu kirletenler buradan çekip gidecekler. Ama geriye bütün cürüfünü, pisliğini bu halkın topraklarına bırakıp gidecekler.

"Köylüleri sürgün etmek istiyorlar"

Bakın suyla ilgili sorun var diyoruz, iklim değişikliğinden bahsediliyor. Ancak bunun tam tersine politikalar uygulanıyor. Buradaki suyumuzu, toprağımızı, çevremizi koruyacak olan politikalar uygulanmadığı gibi aksine köylüğünün, annelerimizin yıllarca ektiği, biçtiği toprağı almak istiyorlar. Onları bu topraklardan koparmak istiyorlar. Onları sürgün etmek istiyorlar. Yaşamı sürgün etmek istiyorlar. Ama bir kez daha söyleyelim. Bu sadece Milas'ın meselesi de değildir, Muğla'nın meselesi de değildir. Bu, bu ülkenin meselesidir. Bu, bu ülkenin geleceğinin meselesidir. Hep beraber herkesi bu sesi, bu çığlığı büyütmeye Milas'tan davet ediyoruz. Asla ve asla topraklarımızı terk etmeyeceğiz. Köylümüzle havamızı, toprağımızı, suyumuzu savunmaya devam edeceğiz."