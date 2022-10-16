CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, eski CHP Gömeç İlçe Başkanı ve eski Gömeç Belediye Başkan Adayı Melih Bağcı'ya kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle dava açtı. Yargılama sonucu Bağcı, tehdit suçundan ceza aldı. Melih Bağcı'nın bir mesajlaşma uygulaması üzerinden milletvekiline gönderdiği mesaj mahkemece tehdit sayılarak 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Milletvekili Fikret Şahin'in şikayeti üzerine açılan davada 22 gün hapis cezası alan Bağcı'nin cezaevine girdiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Fikret Şahin, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › CHP Milletvekili Şahin'in şikayeti üzerine CHP'li eski başkan hapis cezası aldı - Son Dakika

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