CHP milletvekilleri Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesini kınadı - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP milletvekilleri Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesini kınadı - Son Dakika

CHP milletvekilleri Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesini kınadı

6 saat önce

CHP Milletvekilleri, Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki göstererek, Nobel Komitesi'nin söz konusu ödülü geri almasının hak, hukuk mücadelesi veren bütün dünya halklarının vicdanlarını bir nebze olsa rahatlatacağı çağrısında bulundu.

CHP milletvekilleri Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesini kınadı, System.String[]

CHP Milletvekilleri, Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki göstererek, Nobel Komitesi'nin söz konusu ödülü geri almasının hak, hukuk mücadelesi veren bütün dünya halklarının vicdanlarını bir nebze olsa rahatlatacağı çağrısında bulundu.

Meclis'te düzenlenen basın toplantısında, CHP Milletvekilleri adına açıklamayı okuyan Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, "Nobel Komitesi'nin, kuruluş amaçlarına ters düşerek, 2019 Nobel Edebiyat Ödülünü, Srebrenitsa katliamını kabul etmeyen, Sırp kasabı Miloseviç'e hayranlığını ifade eden, cenazesine katılan, Avusturyalı ırkçı, sözde yazar Peter Handke'ye vermesiyle büyük bir skandala imza attığını" söyledi.

Özkan, " Hollanda'nın Lahey Uluslararası Adalet Divanı, Bosna'da yaşananlara 'soykırım' derken, Sırp komutan Mladiç müebbet hapse mahkum edilirken, Bosna kasabı olarak bilinen Karadzic'e 40 yıl hapis cezası verirken, Srebrenitsa katliamında suçlu bulunan ayrıca onlarca kişi ağır hapis cezasına çarptırılırken, Hollanda yüksek mahkemesi Srebrenitsa katliamında 'ülkesini kısmen suçlu' bulurken, Nobel Komitesi'nin bunları görmezlikten gelip, savaş suçlularına hayranlığını belirten birine ödül vermesi çok düşündürücüdür." açıklamasını yaptı.

Bosna'da, 24 yıldır acıların dinmediğini ve bitmediğini, hala kayıplara ulaşma mücadelesi verildiğini dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Nobel Komitesi'nin, Peter Handke'ye verilen ödülü geri alması hak, hukuk mücadelesi veren bütün dünya halklarının vicdanlarını bir nebze de olsa rahatlatacaktır. Ayrıca, bugüne kadar ülkemizden ve birçok ülkeden Nobel Edebiyat Ödülü alan şahsiyetlerin bu skandala seyirci kalmayacağına ve gerekli tepkiyi koyacaklarına inanmaktayız. CHP milletvekilleri olarak, Nobel Komitesinin bu skandal kararını kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyurmak isteriz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Edebiyat, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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