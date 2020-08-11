CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya gelişi Toplantıya katılanların görüntüleri ANKARA - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
11.08.2020 21:52:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP MYK toplantısı - Son Dakika