CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı

11.12.2022 23:40

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP milletvekillerini sabah 09.00'da olağanüstü toplantıya çağırdığını açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Halk TV'de katıldığı Sansürsüz programına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Karabat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin tüm milletvekillerini yarın sabah 09.00'da olağanüstü toplantıya çağırdığını aktardı.

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Kılıçdaroğlu'nun çağrısı olması nedeniyle basına kapalı gerçekleşecek toplantı hakkında açıklama yapamayacaklarını belirten Karabat, toplantıda birden fazla gündemin olduğunu da söyledi.

SAAT 2'DE MYK'YA KATILACAK

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki kapalı grup toplantısının ardından öğleden sonra saat 14.00'te de partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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