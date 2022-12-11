CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı

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Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki kapalı grup toplantısının ardından öğleden sonra saat 14.00'te de partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı olması nedeniyle basına kapalı gerçekleşecek toplantı hakkında açıklama yapamayacaklarını belirten Karabat, toplantıda birden fazla gündemin olduğunu da söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat , Halk TV'de katıldığı Sansürsüz programına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Karabat, Kemal Kılıçdaroğlu 'nun CHP'nin tüm milletvekillerini yarın sabah 09.00'da olağanüstü toplantıya çağırdığını aktardı.

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