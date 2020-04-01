"CHP'nin kurultaydaki hedefi, "çıkış yapma ve yenileşme" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'CHP'nin kurultaydaki hedefi, 'çıkış yapma ve yenileşme' - Son Dakika

"CHP'nin kurultaydaki hedefi, "çıkış yapma ve yenileşme"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İnanıyorum ki çok başarılı bir kurultayı önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İnanıyorum ki çok başarılı bir kurultayı önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Kurultayımız bizim çıkış yaptığımız, yenileştiğimiz bir süreç olacak." dedi.

Torun, AA muhabirine, CHP'nin 37. Olağan Kurultay süreci ve yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ve henüz tarihi belirlenmeyen 37. Olağan Kurultay ile yeni bir enerji ve motivasyon yakalayacaklarını dile getiren Torun, CHP'nin yoluna daha güçlü devam edeceğini söyledi.

CHP'nin iktidara en hazır parti olduğunu ifade eden Torun, şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki çok başarılı bir kurultayı önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Kurultayımız çıkış yaptığımız, yenileştiğimiz bir süreç olacak. Türkiye'nin daha iyi nasıl yönetileceğini, sorunlarının çözülebileceğini ve birlikte Türkiye'yi nasıl büyütebileceğimizi ifade etmiş olacağız. "

Torun, parti tüzüğünü işaret ederek, "Tüzük gereği belli kriterlere uyan, yeterli desteği alan aday olabilme kriterlerini yerine getirenler aday olabilir. Basından takip ediyoruz, aday olması düşünülen isimler var, tabii ki saygıyla karşılıyoruz. Bundan sonra da olabilir. Ama 37. Olağan Kurultayımız çok başarılı bir şekilde, son derece demokratik bir ortamda siyasi olgunlukla geçecek." ifadelerini kullandı.

Seyit Torun, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması ve hayatın normalleşmesiyle birlikte en kısa sürede kurultayı gerçekleştireceklerini bildirdi.

CHP'li belediyelere koronavirüs önerileri

Genel Başkan Yardımcısı Torun, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili değerlendirmede de bulundu.

Sağlık Bakanlığının ilk etapta çok olumlu adımlar attığını ancak bazı eksiklerin olduğunun süreç içerisinde görüldüğünü savunan Torun, eksiklerin giderilmesi ve tehditlere karşı da tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Torun, koronavirüs salgını gündeme geldiği andan itibaren insanların toplu kullandıkları alanların steril hale getirilmesi için CHP'li belediyelerle irtibata geçtiklerini, bir genelge yayınladıklarını hatırlattı.

Bu kapsamda belediyelerin kentlerin ortak kullanım yerlerindeki birçok alana dezenfektan yerleştirdiğini belirten Torun, CHP'li belediyelere belli bir süre su kesintisi yapılmaması ve belediyelerden kendilerine ait yerleri kullanan vatandaşların kira borçlarını ödememesi durumda olumsuzluk yaratılmamasını istediklerini bildirdi.

Torun ayrıca belediyelerden bazı ürünlerin fahiş fiyatla satılmaması için gerekli önlemleri almalarını talep ettiklerini de aktardı.

Seyit Torun, şunları kaydetti:

"Koronavirüsün yayılmaması için her türlü tedbiri alacağız, vatandaşımızın sağlığı için gerekeni yapacağız ama yaşam için de farklı tedbirler almamız lazım. Şu anda herkes evine hapsoldu. İş yerleri, ticari alanlar var. Buraların da faaliyetlerini sürdürebilmesi, kolaylaştırıcı olunması lazım. Bu konuda belediyelerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar ama bugün ülkeyi yönetenlerin de belli kararları almasını bekliyoruz. Sağlık açısından tedbirlerin alınmasının yanı sıra ekonomik açıdan da belli tedbirlerin alınıp vatandaşların daha güvenli şekilde yaşamalarını sağlamak lazım."

CHP'nin kurultaydaki hedefi, çıkış yapma ve yenileşme

Cumhuriyet Halk Partisi, Koronavirüs, Seyit Torun, Torun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:10 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı Karantinadan kaçan hasta: Sigara ve çay içemediğim için kaçtım
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır         
21:59
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor         
21:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma         
21:18
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın? Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?         
20:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız         
20:52
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi         
20:34
İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:12
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı         
20:04
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi         
19:52
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
19:46
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti         
19:46
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi         
19:44
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi         
19:31
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
19:29
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro         
19:19
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı         
19:17
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor         
18:38
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti         
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı         
18:35
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi         
18:29
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi         
18:22
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu         
18:20
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi         
18:06
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti         
17:54
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar         
17:52
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi         
17:43
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı         
17:40
İmamoğlu, Soylu'nun İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi         
17:39
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 22:07:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "CHP'nin kurultaydaki hedefi, "çıkış yapma ve yenileşme" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]