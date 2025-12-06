Yeni Parti Meclisi toplandı! Özgür Özel, CHP\'de yeni dönemin adını duyurdu

CHP'nin yeni Parti Meclisi ilk toplantısını Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yaptı. PM'ye giren yeni isimlerin tanıştırıldığı toplantıda Özel, yeni MYK'sını da onaya sundu. Toplantıda "mücadele dönemi" tanımlaması yapan Özel, yeni yapılanma ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne (CAO) ilişkin bilgi verdi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultay'da seçilen yeni 80 kişilik Parti Meclisi (PM) bugün tüzük gereği ilk toplantısını yaptı. Saat 11.20 itibarıyla Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde başlayan toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Toplantıda Özel'in oturduğu kürsüde yanında PM'nin en genç üyeleri; Kübra Gökdemir, Melisa Uğraş, Canan Taşer ve Bedirhan Berk Doğru yer aldı.

Toplantıda PM'ye yeni giren 32 üye, CHP Lideri Özel tarafından tanıştırıldı. Ardından MYK'daki yeni yapılanmaya ilişkin bilgilendirme yapan Özel, kurullardan ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki örgütlenme modelini açıkladı, CAO'da da kıymetli görevler olacağından bahsetti.

ÖZEL'DEN MÜCADELE DÖNEMİ VURGUSU

Özel, yeni döneme ilişkin "mücadele dönemi" tanımlamasını yaptı. Parti kurmayları bu tanımlamaya ilişkin, "Zor tanımlamasını kullanmamış olması çok önemli. AKP ile mücadele bizim için hiç zor değil, esas iktidar olduktan sonra görevimiz zor ve biz bu zorluğa da hazırız" yorumunu yaptı.

İlk PM toplantısında üyelerin onayına sunularak kabul edilen 18 kişilik yeni MYK listesi de açıklandı. 11 ismin korunduğu MYK'da yedi yeni isim yer aldı. Eski CHP Milletvekili ve Kemal Kılıçdaroğlu döneminin CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil, MYK'daki yeni isimlerden biri oldu. Tamaylıgil, İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Özel'in Tamaylıgil'in MYK'da olmasını tecrübesinden yararlanmak için özellikle istediği öğrenildi.

"SÜRECE VERDİĞİ HASSASİYETİ GÖSTERİYOR"

Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da MYK'da yer alan yeni isimlerden bir diğeri. Aynı zamanda TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi de olan Tanrıkulu, MYK'da İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak yer aldı. Kurmaylar, Tanrıkulu'nun MYK'da yer almasının süreçle birebir ilgili olduğunu vugularken "Genel Başkan'ın sürece verdiği hassasiyeti gösteriyor" dedi. MYK'da ayrıca komisyondaki isimlerden Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen de yer aldı.

KADIN-ERKEK DENGESİ GÖZETİLDİ

Özel'in 23 kişilik önceki MYK'da dokuza 14 olan kadın-erkek dengesine, bu MYK'da da dikkat ettiğine işaret eden parti kurmayları, "Genel Başkan'ın çok önemsediği bir konu bu. Yeni MYK'da yedi kadın 11 erkekten oluşan bir MYK oluşturdu. Yüzde 40'lık bir oran belirledi" dedi.

MYK'DA YER ALMAYAN İSİMLERDEN FAYDALANILACAK

Önceki MYK'da yer alan 12 isim yeni MYK'da yer almadı. Bu isimlerin çoğunun CAO'da görev alacağını belirten parti kurmayları, Genel Başkan Özel'in son PM'de söylediği, "Kimseyi dışarıda bırakmayacağız, herkesle yol yürüyeceğiz" sözlerini hatırlattı. Özel'in PM'ye yeni dahil olan ve ismi daha önce de CHP ile anılan isimlere, "CHP, uzun vadede de olsa hak teslimi yapar" dediği öğrenildi.

SONRAKİ TOPLANTI 13 ARALIK'TA

CHP PM'nin bir sonraki toplantısını 13 Aralık'ta yapması bekleniyor. Özel'in CAO kadrolarını bu toplantıda açıklaması öngörülüyor.