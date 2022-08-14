Mustafa Adıgüzel: "Sağlıkta Şiddetin Nedenlerinden Biri de AKP'nin Hedef Göstermesidir" - Son Dakika
Üye Girişi

Mustafa Adıgüzel: "Sağlıkta Şiddetin Nedenlerinden Biri de AKP'nin Hedef Göstermesidir"

14.08.2022 15:45
Mustafa Adıgüzel: "Sağlıkta Şiddetin Nedenlerinden Biri de AKP'nin Hedef Göstermesidir"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü’nün AKP Kars İl Başkanı Adem Çalkın’ın açıklamalarından sonra Prof. Dr. Barlas Sülü’nün savunmasını istemesine tepki gösterdi. Adıgüzel, “Sağlıkta şiddetin nedenlerini aradığımız bugünlerde sağlıkta şiddetin nedenlerinden biri de Kars ilinde bu örnekte olduğu gibi AKP'nin hedef göstermesi ve bürokrasinin de taşeronluk yapmasıdır” açıklamasını yaptı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü'nün AKP Kars İl Başkanı Adem Çalkın'ın açıklamalarından sonra Prof. Dr. Barlas Sülü'nün savunmasını istemesine tepki gösterdi. Adıgüzel, "Sağlıkta şiddetin nedenlerini aradığımız bugünlerde sağlıkta şiddetin nedenlerinden biri de Kars ilinde bu örnekte olduğu gibi AKP'nin hedef göstermesi ve bürokrasinin de taşeronluk yapmasıdır" açıklamasını yaptı.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görev yapan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doktor Murat Ersoy'un, 7 Haziran'da bıçaklı saldırıya uğraması üzerine sağlık sendikaları bir günlük iş bırakma eylemi yapmıştı. Konuyla ilgili Türk Tabipler Birliği Merkez Komitesi adına Onur Naci Karahancı, SES adına Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Barlas Sülü, Türk Sağlık-Sen adına Kars Şube Başkanı Erhan Sarıkaya açıklama yapmıştı.

AKP Kars İl Başkanı Adem Çalkın, SES adına açıklama yapan Prof. Dr. Barlas Sülü'yle ilgili yerel ve ulusal basına mensup gazetecilerle yaptığı toplantıda "Barlas Sülü, ya siyaset ya da doktorluk yap" demişti. Bu açıklamanın ardından Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, Prof. Dr. Barlas Sülü'nün savunmasını istemişti.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, rektörlüğün AKP İl Başkanı Adem Çalkın'ın açıklamalarından sonra Prof. Dr. Barlas Sülü'nün savunmasını istemesine tepki gösterdi. Adıgüzel, konu ile ilgili görselleri de paylaşarak yazılı açıklama yaptı. Adıgüzel'in açıklaması şöyle:

"REKTÖR AKP İL BAŞKANININ TALİMATINI YERİNE GETİRİYOR"

"Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Barlas Sülü hocamız aynı hastanede çalışan diğer bir hekim arkadaşının bıçakla yaralandığı saldırıyı kınayan bir açıklama yapmış. Üstelik Prof. Dr. Barlas Sülü, Eğitim-Sen işyeri temsilcisi ve SES ile yetkili olarak bu açıklamayı yapmış. AKP Kars İl Başkanı çıkmış, vay efendim niye açıklama yapmış. Erdoğan'ı ve hükümeti eleştiremezmiş. ya doktorluk yapsın ya siyasete girsinmiş. Rektörü de Barlas Hoca hakkında gereğini yap diye uyarmış. ve gereği yapılmış. Barlas hocamız hakkında soruşturma açılmış. Soruşturma evrakında iki soru var: Bir, sendika üyeliğiniz var mı? Evet var, üstelik sendikanın hastane temsilcisi. İki, açıklama yapmadan önce izin aldınız mı? Hayır almadı, çünkü mevzuata göre hoca sendika sözcüsü ve 2005/14 sayılı genelge 7.madde ve 2010/2 sayılı genelge 2.maddeye göre bu basın açıklaması disiplin soruşturmasına konu edilemez. Rektör bunları bilmiyor mu, biliyor. Ama AKP il başkanının talimatını yerine getiriyor.

"KARS AKP İL BAŞKANI, BARLAS SÜLÜ HOCAYI HEDEF GÖSTERMİŞTİR"

Açıklama yaparken doktorlar işe neden ara vermiş. Nasıl yapacak poliklinikte hasta bakarken mi yapacaklar. CHP açıklama sırasında neden orada bulunmuş? CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman ve örgütü görevini yapmış, sağlık çalışanlarına destek vermiş, sağlıkta şiddete karşı saf tutmuş. Onlar neden oradaydı diyeceğine, AKP ve sen neden yoktun, buna cevap ver. Sağlıkta şiddeti eleştirsinmiş, ama hükümete laf etmesinmiş. Demokrasilerde hükümetler hesap verir. Son 5 yılda 60 bin sağlık çalışanı şiddete uğradı. Onlarcası öldürüldü. Dicle'nin kenarında kaybolan bir koyun bile benim mesuliyetim altındadır diyen Erdoğan değil miydi? Cumhurbaşkanı Kars'a bir doktor daha gelmesi için çabalarken, biz Cumhurbaşkanına iftira atıyormuşuz. Senin kulakların sağır mı duymadın mı? Erdoğan doktorlara kapıyı gösterdi haberin yok herhalde. Kars AKP İl Başkanı sağlıkta şiddete giden yolda biz nerede hata yaptık demek yerine provokasyon yapmış, Barlas Sülü Hocayı hedef göstermiştir.

"SAĞLIKTA ŞİDDETİN NEDENLERİNDEN BİRİ DE AKP'NİN HEDEF GÖSTERMESİDİR"

AKP İl Başkanı sağlıkta şiddetin olduğu, doktorların hedef alındığı bir dönemde kendi ilinde çalışan kariyer sahibi bir tıp hocasını hem halka hem bürokrasiye hedef göstermiştir. Bürokrat emir erleri de gereğini yapmıştır. Bundan sonra doğabilecek her türlü fiziki veya idari sonuçların sorumlusu bu AKP il başkanıdır. Sağlıkta şiddetin nedenlerini aradığımız bugünlerde sağlıkta şiddetin nedenlerinden biri de Kars ilinde bu örnekte olduğu gibi AKP'nin hedef göstermesi ve bürokrasinin de taşeronluk yapmasıdır."

YORUMLAR
500
CHP'li Bülent Tezcan'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'diktatörlük' suçlaması CHP'li Bülent Tezcan'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'diktatörlük' suçlaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Ümraniye'de vatandaşlarla buluştu Açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Ümraniye'de vatandaşlarla buluştu Açıklaması
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Adıgüzel, AK Parti, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Adıgüzel: 'Sağlıkta Şiddetin Nedenlerinden Biri de AKP'nin Hedef Göstermesidir' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:01 Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul'da canlı yayın yaptığı esnada çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından ısırıldı
14:57 Sinan Engin cümlesinin sonunda yüklem olarak küfür kullanmaktan son anda döndü
14:47 Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül ile olan fotoğrafını manidar sözlerle paylaştı
13:54 Mısır'da bir kilisede facia! Onlarca ölü ve yaralı var
13:49 Bankalar, kendilerini tercih eden emeklilere, 7 bin 500 TL'ye varan promosyonları sunuyor
13:44 Nurgül Yeşilçay derin dekolteli elbisesiyle dans etti: Ayakkabılar atılıp gül memeler çağlandı
13:40 Emniyet, "PAEM'deki bazı sorular bir yayıneviyle aynı çıktı" iddialarını yalanladı: Hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı ortaya çıkmıştır
14:34 CHP'li Bülent Tezcan'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "diktatörlük" suçlaması
13:07 Giresunsporlu futbolcular, maç sonu soyunma odasında Galatasaray'a gönderme yaptı
14:42 Batı'dan ambargo yiyen Rusya'nın akıllı telefon pazarına Çin damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 15:45:43. #1.12#
SON DAKİKA: Mustafa Adıgüzel: "Sağlıkta Şiddetin Nedenlerinden Biri de AKP'nin Hedef Göstermesidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement