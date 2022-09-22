Faik Öztrak: "Doları Tutmak İçin Milletin Vergileriyle 75,6 Milyar TL Kkm Faizi Ödendi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi Dolar/TL'de bugün 18,38'i görmesine ilişkin "Doları tutmak için milletin vergileriyle 75,6 milyar TL Kur Korumalı Mevduat (KKM) faizi ödendi. 75 milyar dolar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arka kapısından satıldı. ve bugün: Dolar da yeni rekor" açıklamasını yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dahi Dolar/TL'nin yükselmesi üzerine açıklama yaptı. Öztrak'ın grafikli paylaşımı şöyle:

"Bugün milleti Borsa İstanbul'da silkeleyenler, Aralık 2021'de döviz piyasasında silkeledi. Az gidildi, uz gidildi. Doları tutmak için milletin vergileriyle 75,6 milyar TL Kur Korumalı Mevduat (KKM) faizi ödendi. 75 milyar dolar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arka kapısından satıldı. ve bugün: Dolar da yeni rekor!"