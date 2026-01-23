CHP Yalova'da Miting Düzenliyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Yalova'da düzenleyecekleri mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, yarın saat 16.00'da Yalova Cumhuriyet Meydanında miting düzenleyecek. Mitinge yurttaşları davet eden Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçın, kaçabildiğiniz yere kadar… Sandığa kadar kaçarsınız! Seçim geliyor! Bu kara düzeni ya değiştireceğiz, ya değiştireceğiz. Başka yolu yok! Yarın 84. eylemimizde Yalova'dayız." ifadesini kullandı.