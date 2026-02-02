CHP'ye Tazminat Cezası Tepkisi - Son Dakika
CHP'ye Tazminat Cezası Tepkisi

02.02.2026 23:51
Murat Emir, İstanbul Başsavcısı hakkında açıklama nedeniyle tazminat cezasına tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik açıklamaları nedeniyle açılan davada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte tazminat cezası ödeme kararı verilmesine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekili Murat Emir'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik açıklamaları nedeniyle açılan davada, 150'şer bin lira manevi tazminat ödemelerine karar verildi. Emir karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili belgeli ifşalarımız nedeniyle, Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte tazminata 'mahkum' edilmişiz. Gerekçe ne? 17 Haziran 2025'te İBB'den savcının altına çekilen lüks aracın nedenini belgeleriyle sormak. Boğaza nazır villayı, o lüks havuzu, şatafatı ve bu özel muamelenin nedenini belgeleriyle sormak, Mesai saatinde gezilen yat fuarının nedenini sormak. Dün Zekeriya Öz'lere zırhlı araçlar tahsis edip orduya operasyon çeken zihniyet, bugün isim değiştirmiş ve demokrasiye operasyon çekiliyor. Ancak bu defa Türkiye'ye aynı bedelleri ödetmelerine izin vermeyeceğiz! Tazminatınız sizin olsun, hakikat bizimdir ve bu ülke hakikati öğrenmeye devam edecek!"

Kaynak: ANKA

