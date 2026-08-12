CHP'de 5 il başkanlığına yeni atama
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada örgütlerin seçimlere hazır hale getirilmesi amacıyla 5 ile daha yeni il başkanı atandığını duyurdu.
CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "arınma" sürüyor.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı.
5 İLE DAHA ATAMA YAPILDI
Sarı, örgütlerin hazır olması için ise yeni atamalar yaptıklarını belirtti. Bu kapsamda da 5 ile yeni atama daha yapıldı.
Buna göre;
- Bolu İl Başkanlığı'na Ersan Türkoğlu
- Gümüşhane İl Başkanlığı'na Rıdvan Eryılmaz
- Hatay İl Başkanlığı'na Derya Altınay
- Sakarya İl Başkanlığı'na Songül Bulut
- Tokat İl Başkanlığı'na Ender Ergül atandı.
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