CHP'den istifa eden Ekrem Baki, Meclis üyeliklerini de bıraktı - Son Dakika
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CHP'den istifa eden Ekrem Baki, Meclis üyeliklerini de bıraktı

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CHP\'den istifa eden Ekrem Baki, Meclis üyeliklerini de bıraktı
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Üsküdar Belediyesi Başkanvekilliği seçimi öncesinde tutuklanan ve 4 gün önce ev hapsi tedbiriyle tahliye edilen Ekrem Baki, CHP'den ayrıldığını duyurdu. Baki aynı zamanda Üsküdar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliklerinden de istifa etti.

Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi öncesinde tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde ev hapsi tedbiriyle tahliye edilen Ekrem Baki, siyasi kariyerine ilişkin dikkat çeken bir karar aldı. Baki, CHP üyeliğinin yanı sıra Üsküdar Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliklerinden de istifa ettiğini açıkladı.

CHP VE İKİ MECLİSTEKİ GÖREVİNDEN AYRILDI

Ekrem Baki, kararını kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. İstifasının 25 Eylül 2026 itibarıyla geçerli olduğunu belirten Baki, Üsküdar'da son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından böyle bir karar aldığını ifade etti.

Baki, açıklamasında makamların kalıcı olmadığına işaret ederek, halkın karşısındaki sorumluluğunu ve vicdani değerlendirmesini gerekçe gösterdi. Böylece Baki yalnızca CHP ile yollarını ayırmadı; Üsküdar Belediye Meclisi ve İBB Meclisi'ndeki görevlerini de bıraktı.

AK PARTİ'DEN AYRILIP CHP'YE KATILMIŞTI

Baki'nin siyasi yolculuğu son dönemde birkaç önemli değişikliğe sahne olmuştu. Mayıs 2025'te AK Parti'den ayrılan Baki, bir süre bağımsız olarak görev yaptıktan sonra Ocak 2026'da CHP saflarına katılmıştı.

Baki’nin yerine, seçildiği parti olan AK Parti’den yedek üye olan bir kişi geçecek.

BAŞKANVEKİLLİĞİ SEÇİMİ ÖNCESİNDE TUTUKLANMIŞTI

Ekrem Baki, Üsküdar Belediyesi soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Baki hakkında 25 Eylül'de tahliye kararı verilmiş, adli kontrol kapsamında ev hapsi uygulanmıştı.

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SON DAKİKA: CHP'den istifa eden Ekrem Baki, Meclis üyeliklerini de bıraktı - Son Dakika
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