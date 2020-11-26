Christchurch cami saldırısına ilişkin rapor bugün teslim edildi - Son Dakika

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 20 ay önce gerçekleştirilen cami saldırısı ile ilgili, Yeni Zelanda Kraliyet Soruşturma Komisyonu tarafından yapılan araştırma bugün sonlandı ve hazırlanan rapor hükümete sunuldu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde, 51 Müslüman vatandaşın ölümüyle sonuçlanan trajik cami saldırının araştırılması, gecikmeli olarak Yeni Zelanda Kraliyet Soruşturma Komisyonu tarafından tamamlandı. Araştırma sonucunda hazırlanan rapor, "Burası bizim yuvamız: Yeni Zelanda Kraliyet Soruşturma Komisyonu tarafından hazırlanan 15 Mart 2019 Christchurch terör saldırısı raporu" ismiyle hükümete sunuldu. Raporun oluşturulması için atanan komisyon yetkilileri Sir William Young and Jacqui Caine, katil zanlısı Brenton Harrison Tarrant'ın terör saldırısı gerçekleştirmesiyle sonuçlanan hareketlerini araştırmakla görevlendirildi. Odak noktasında devlet güvenlik teşkilatının katil zanlısı Brenton Harrison Tarrant'ın faaliyetlerinden haberdar olup olmadıkları, yaşanan olayların engellenebilmesi için 'ne yapılabilirdi' ve gelecekte yaşanabilecek olası benzeri saldırılar nasıl engellenebilir gibi konular olan 792 sayfalık rapor, hükümet değerlendirmesi ardından halka açık olarak yayınlanacak.

Bu süreçte Başbakan Jacinda Ardern, aile yakınlarını kaybeden vatandaşlar ve Müslüman Referans grubu başta olmak üzere 400'den fazla kişiyle görüştüklerini belirten komisyon yetkilisi Sir William Young, bu raporun hazırlanmasında katkıda bulunan, yaşananlarla ilgili düşüncelerini ve endişelerini paylaşan herkese Yeni Zelanda Kraliyet Soruşturma Komisyonu resmi internet sitesi üzerinden teşekkür etti. - AUCKLAND