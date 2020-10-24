Cıbıltepe Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Cıbıltepe Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor.

Sarıçam Ormanları arasında 2 bin 634 rakımlı kristal karı ve uzun pistleriyle bilinen Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki mekanik tesislerde ve pistler bölgesindeki çalışmalar hızlandı.

Mekanik tesisler ve pistler bölgesinden sorumlu Sarıkamış Dağ A.Ş personeli telesiyejlerin son bakım ve testlerini yaparken diğer yandan İl Özel İdaresine bağlı ekiplerde pistlerdeki dolgu ve tesviye işlerini aralıksız sürdürüyor.

Oteller bölgesinde ise işletmeciler hazırlıklarının sonu gelirken, oteller pandemiden dolayı bu sene rezervasyonlarını yeni almaya başladı.

Turizm işletmecisi Kürşad Gemalmaz, AA muhabirine sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Gemalmaz, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) salgını nedeniyle genel mekanlarda her türlü tedbirin düzenlemenin yapıldığını belirterek, "Daha önce restoranımız açık büfeydi şimdi alakart şeklinde yani misafirlerimiz yemeklerini seçecek servis elemanlarımız, misafirlerimizin yemeğini masalarına götürecek böylece temas minimuma indirilecek. Şu anda rezervasyon almaya başladık. Oldukça cazip fiyatlarla satışlarımız başladı. Yoğun ilgi var, sürekli aranıyoruz ama rezervasyon olarak biraz bekleniyor. Geçen yıllarla karşılaştırdığımız zaman biraz yavaş gidiyor." dedi.

"İnşallah maskeli, sağlıklı, huzurlu güzel bir sezon olur"

Misafirlerin pandemi dolayısıyla kısıtlama yapılıp yapılmayacağı konusunda tereddütlerinin olduğunu anlatan Gemalmaz, " Kars'a gelen uçaklarda şu anda aktif bir şekilde rezervasyon veriyor. Yani sezon içinde Mart, Nisan aylarında uçuş rezervasyonu veriyorlar. Kış tatilini düşünenlere buraya güvenle gelebilir. Çünkü kayak yapılırken zaten özellikle maske gözlük elbise eldiven şeklinde ve bireysel olduğu için temasın minimum olduğu bir aktivite bu yüzdende gerekli önlemleri alarak güvenle Sarıkamış kayak merkezinde kayaklarını tatillerini yapabilirler. Kayak, kış severleri buraya bekliyoruz." diye konuştu.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Mehmet Saraçoğlu da büyük bir heyecanla kış sezonunu beklediklerini ifade ederek, "Sarıkamış'ta sezona iyi bir hazırlık yaparak girmek istiyoruz. Otellerin hazırlıklıları büyük ölçüde tamamlandı. Mekanik tesislerde, pistlerde son çalışmalar, kontroller yapılıyor. Pandemi dolaysıyla bütün dünyada olduğu gibi bizde de her şey ertelenerek gidiyor. Rezervasyonlara yeni başladık, inşallah maskeli, sağlıklı, huzurlu güzel bir sezon olur." ifadesini kullandı.

Kayak Merkezi'nde, toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 9 slalom pisti ile 5 modern telesiyej hizmet veriyor.