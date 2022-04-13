Çiçek diktiği parkta bulduğu para dolu çantayı polise teslim etti - Son Dakika
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Çiçek diktiği parkta bulduğu para dolu çantayı polise teslim etti

13.04.2022 20:22
Çiçek diktiği parkta bulduğu para dolu çantayı polise teslim etti

Çiçek diktiği parkta bulduğu para dolu çantayı polise teslim etti Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünde engelli kadrosundan görevli Ali Eren çalıştığı parkta bulduğu çantayı hemen amirine bildirdi.

Çiçek diktiği parkta bulduğu para dolu çantayı polise teslim etti

MUĞLA - Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünde engelli kadrosundan görevli Ali Eren çalıştığı parkta bulduğu çantayı hemen amirine bildirdi. Para dolu çantayı polise teslim eden belediye ekiplerine polis teşekkür etti.

Olay, bugün İçmeler Mahallesi'nde bulunan Koca Mehmet Parkı'nda meydana geldi. Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde engelli kadrosunda 11 yıldır işçi olarak çalışan Ali Eren(36), akşamüstü saat 17.00 sıralarında çiçeklerin bakımı için parka gitti. Burada çiçekleri düzenleyip çevre düzenlemesi yaptığı sırada bir bankın üzerinde siyah el çantası buldu. Çantayı açtığında içinde yüklü miktarda para olduğunu gören Eren, amirlerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çanta içinde 12 bin 400 dolar (179 bin 800 lira), 2 bin 400 lira, 3 kredi kartı ve kredi kartıyla yapılmış alışveriş fişi olduğunu tespit etti.

Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünde görev yapan engelli kadrosunda çalışan 36 yaşındaki Ali Eren " İçmeler'de Kocamemed parkında temizlik yaparken bankta çantayı buldum, sorumlumu aradım o da polisi aradı, başkasının parasını ben almam ben görevimi yapıyorum inşallah sahibine ulaşır " dedi.

Ele geçirilen para ve materyaller Ali Eren tarafından tutanakla polise teslim edildi. Polis ekipleri, çantanın sahibinin bulunması için araştırma başlattı.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çiçek diktiği parkta bulduğu para dolu çantayı polise teslim etti - Son Dakika


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