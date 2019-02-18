Cidde'de Bursa Rüzgarı Esti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başkanlığındaki Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği, Ortadoğu ve Körfez ülkeleri pazarının en önemli üçüncü turizm fuarı kabul edilen 9. Uluslararası Cidde Seyahat ve Turizm Fuarı'nda şehrin tanıtımını yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başkanlığındaki Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği, Ortadoğu ve Körfez ülkeleri pazarının en önemli üçüncü turizm fuarı kabul edilen 9. Uluslararası Cidde Seyahat ve Turizm Fuarı'nda şehrin tanıtımını yaptı.



Şehrin turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi adına öncelikle kentin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerlerin en iyi şekilde tanıtılmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'daki Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın ardından Uluslararası Cidde Seyahat ve Turizm Fuarı'nda Bursa için adeta gövde gösterisi yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin organizasyonunda özel olarak hazırlanan Bursa standı Arapların yoğun ilgisini çekti. Bursa'dan 3 acente ve 2 otelin de yer aldığı Bursa standında yapılan ikili görüşmelerde şehrin kültürel, tarihi, doğal ve turistik özellikleri tüm detaylarıyla katılımcılara anlatıldı. Toplam 29 ülkeden 200 firmanın stantlarla yer aldığı fuar, yaklaşık 30 bin kişi tarafından ziyaret edilirken, Bursa standını ziyaret eden konuklara doğa turizmi, termal, Uludağ ve kültür turizmine ilişkin Arapça hazırlanan broşürler, Bursa ipeğinden fular ve Bursa havlusu dağıtıldı. Fuardaki stantlarla ilgili ziyaretlerde bulunan Arap sosyal medya fenomenleri de en fazla zamanı Bursa standında geçirirken, stantta Bursa'ya özel paylaşımlarda bulundu.



Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin Cidde Fuarı'nda açtığı stantta yer alan Gönlüferah Otelleri Satış Sorumlusu Uğur Balbınar, geçen yıla göre çok daha güzel bir fuar geçirdiklerini söyledi. Böyle büyük fuarlarda stant açmanın güç olduğunu ifade eden Balbınar, "Bu kendi başımıza yapamayacağımız bir şeydi. Büyükşehir Belediyesi böyle çok ciddi bir platforma bizi sokmuş oldu. Hem Bursa'yı hem de otellerimizi tanıtma imkanı bulduk. Çok verimli görüşmeler yaptık. Bunun meyvelerini kısa zamanda alacağımızı düşünüyorum. Böyle bir imkan sağladıkları için Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.



Yine Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin standında yer alan Suveys Turizm Acentesi Yöneticisi Şaduman Kabak, "Hem Büyükşehir Belediyesi hem de otel ve acenteler olarak Bursa'mızın tanıtımı için büyük çaba gösterdik. Görsel olarak öne çıkan standımızda binlerce kişiyi ağırladık. Arap televizyonları gelip sürekli bizlerle söyleşi yaptılar. Bursa'ya yoğun ilgi olduğunu gördük. Bizim için oldukça verimli bir fuar geçti. Katkıları nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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